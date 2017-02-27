論文造假風暴//教育部最新調查 楊泮池可保留2學術殊榮
〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕台大調查教授郭明良論文造假案讓校長楊泮池全身而退，但外界仍有質疑聲浪。根據教育部最新調查結果，除確定郭明良獲得第五十二屆學術獎的研究成果，包括有被認定違反學術倫理的論文，因此將追回學術獎獎章及獎金六十萬，楊泮池獲得國家講座和學術獎的研究成果則確定均無爆發爭議的論文，楊可保留兩項學術殊榮，但教育部仍將調查共同掛名具爭議論文的部分，是否違反學術倫理。
楊泮池曾獲第十一屆國家講座，二○○二年也曾獲教育部學術獎。先前楊泮池被爆共同掛名涉及造假論文案，教育部長潘文忠曾表示，如有造假將追回國家講座和學術獎殊榮。據教育部初步調查，郭明良在二○○八年獲得學術獎，教育部已調查確認郭所獲學術獎的研究成果中，有被認定有造假問題的論文，因此將追回學術獎獎章及六十萬獎金。
共同掛名具爭議論文的部分 仍待調查
至於楊泮池，高教司長李彥儀表示，教育部組成獨立調查小組，初步確認楊泮池所獲國家講座和學術獎的研究成果未有被質疑的論文，因此不影響其國家講座和學術獎；但教育部仍將調查共同掛名具爭議論文的部分是否違反學術倫理。如果教育部調查與台大調查結果不一，楊泮池的校長及教授職務恐仍會面臨變數。
李彥儀表示，台大調查報告是台大的認定及說明，教育部組的調查小組，外聘學者專家均屬於生醫相關領域，仍將「獨立調查、重新判斷」，調查小組已開過兩次會議，近日將開第三次會議。
教育部和科技部各設調查小組，會否變成雙頭馬車？李彥儀則表示，兩部雖各設小組分別調查，但互設代表在彼此小組內，雙方調查結果將互相確認，作出不矛盾認定，兩部會同步儘快提出調查結果。
對於台大調查報告出爐，僅解聘兩名正教授，台灣聯大系統校長、中研院院士曾志朗昨受訪說，尊重台大調查，但重點仍在於學界及社會是否滿意？是否符合期待？除了台大調查，目前還有教育部跟科技部調查，都應該另有報告檢討，才能昭社會公信。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 論文造假風暴//教育部最新調查 楊泮池可保留2學術殊榮
- 又一教育部高官退休轉任私校
- 8年級生掌中乾坤 立志傳承布袋戲
- 《愛肝加油站》健保放寬B肝治療規範 自費治療者可轉健保？
- 好市多加油站試營運 每公升便宜3元
- 《鐵達尼號》男星手術併發症過世 享壽61歲家人哀痛
- 中國女疑跳河輕生 太胖沉不下去保一命
- 《TAIPEI TIMES 焦點》All 228 Incident documents declassified
- 台韓學術連線 共同面對歷史創傷
- 智利洪患污染河流 首都400萬人遭斷水
- 林初埤木棉道 賞花湧人潮
- 抗衡美國 中國增強海軍
- 台東推環保減塑 商家簽承諾書
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taiwan to aid Nauru in egg production
- 瞞孕妻找妹「喝春酒」 男約砲不成反遭囚
- 疑瓦斯外洩 台中一家3口中毒送醫
- 鏗鏘集》七十年，兩次「二二八」
- 沃奎茲搶頭牌 美媒仍挺殷仔
- 洋蔥猛喊前女友名 玖壹壹幫腔挺兄弟
- 小天開跑車載妹 新妹是長榮空姐
- 東部快鐵促進會 爭列特別預算
- 吳晟／失栽培 － 上
- 愛爾蘭槓川普︰稅制優不該被譴責
- 培育表演藝術人才 金鐘影后授課
- 看問題》中國1500枚飛彈對台 我飛彈攻守比例應調整
- 李達達／等紅燈
- 義竹鄉垃圾場 轉型太陽能發電場
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Chiang Kai-shek removal backed
- 法大選馬克宏民調竄升 雷朋怪媒體偏心
- 政治風向「向右轉」 法總統大選 勒班民調挺升
- 攔截中國軍機 日機2架增為4 架
- 自由共和國》林修民／台灣應將印度視為新南向政策的重點
- 多彩拼貼巴塞隆納─西班牙
- 愛車被刮花…凶手是野狗
- 滅火器結緣宮古市 感恩之旅同台尬球技
- 春耕頭洗一半 新屋農連署陳情
- 自主學習3.0實驗室 106學年度招生
- 機捷免費試乘 今起最後3天延至晚上9點
- 布達佩斯網賽／拚到「超級搶十」 謝淑薇雙打封后
- 土地公慶生 車城福安宮萬頭攢動
- 【愛讀書】 《沉默》
- 央行下月理監事會 利率估連3凍
- 維納斯的呢喃（2／27～3／5）
- 男改槍寄賣 左腿刺青露餡
- 捷運藍線有助改善交通 7成6民眾認同
標題：論文造假風暴//教育部最新調查 楊泮池可保留2學術殊榮
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email