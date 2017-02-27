論文造假風暴//教育部最新調查 楊泮池可保留2學術殊榮

2017-02-27

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕台大調查教授郭明良論文造假案讓校長楊泮池全身而退，但外界仍有質疑聲浪。根據教育部最新調查結果，除確定郭明良獲得第五十二屆學術獎的研究成果，包括有被認定違反學術倫理的論文，因此將追回學術獎獎章及獎金六十萬，楊泮池獲得國家講座和學術獎的研究成果則確定均無爆發爭議的論文，楊可保留兩項學術殊榮，但教育部仍將調查共同掛名具爭議論文的部分，是否違反學術倫理。

楊泮池曾獲第十一屆國家講座，二○○二年也曾獲教育部學術獎。先前楊泮池被爆共同掛名涉及造假論文案，教育部長潘文忠曾表示，如有造假將追回國家講座和學術獎殊榮。據教育部初步調查，郭明良在二○○八年獲得學術獎，教育部已調查確認郭所獲學術獎的研究成果中，有被認定有造假問題的論文，因此將追回學術獎獎章及六十萬獎金。

共同掛名具爭議論文的部分 仍待調查

至於楊泮池，高教司長李彥儀表示，教育部組成獨立調查小組，初步確認楊泮池所獲國家講座和學術獎的研究成果未有被質疑的論文，因此不影響其國家講座和學術獎；但教育部仍將調查共同掛名具爭議論文的部分是否違反學術倫理。如果教育部調查與台大調查結果不一，楊泮池的校長及教授職務恐仍會面臨變數。

李彥儀表示，台大調查報告是台大的認定及說明，教育部組的調查小組，外聘學者專家均屬於生醫相關領域，仍將「獨立調查、重新判斷」，調查小組已開過兩次會議，近日將開第三次會議。

教育部和科技部各設調查小組，會否變成雙頭馬車？李彥儀則表示，兩部雖各設小組分別調查，但互設代表在彼此小組內，雙方調查結果將互相確認，作出不矛盾認定，兩部會同步儘快提出調查結果。

對於台大調查報告出爐，僅解聘兩名正教授，台灣聯大系統校長、中研院院士曾志朗昨受訪說，尊重台大調查，但重點仍在於學界及社會是否滿意？是否符合期待？除了台大調查，目前還有教育部跟科技部調查，都應該另有報告檢討，才能昭社會公信。