好市多加油站試營運 每公升便宜3元

2017-02-27

美式量販店好市多在台第一家加油站將於3月2日在中壢店正式亮相，昨天試營運，油品每公升比中油牌價低3元； 好市多表示，未來正式營運以每公升比中油便宜3元為目標。

Costco好市多副總經理王友玫表示，好市多加油站採自助加油式，由中油提供，油品價格採浮動制，除參考中油及台塑化每週定價外，也會參考內部定價策略，提供會員最好的油品價格。好市多加油站昨天公告牌價，95汽油每公升23.3元、98汽油每公升25.3元、柴油21元，相對中油牌價每公升折讓約3元。

中油、台塑化本週汽柴油每公升微漲0.1元。中油92無鉛汽油每公升24.9元、95每公升26.4元、98每公升28.4元、柴油每公升則22.6元。（記者楊雅民、林筑涵）