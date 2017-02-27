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今轉陰冷、週三回溫 週五低溫又降到10度

2017-02-27

〔記者甘芝萁／台北報導〕連續多日陰雨，氣象預報顯示，今天台北市最低溫約在十二、十三度、中部以北空曠地區則在十二度徘徊；不過北台灣連續降雨的狀況，今天起將逐漸改變為間歇性局部雨，天氣由濕冷轉變為陰冷，明天是二二八連假收假日，冷空氣減弱，氣溫將小幅回升。但需注意，週四又有另波乾冷空氣南下，週五清晨空曠處低溫恐又會降到十度左右。

昨天陰雨一整天，不過氣象專家吳德榮指出，今天水氣逐漸減少，北台灣天氣將由濕冷轉為陰冷。週二冷空氣緩慢減弱，氣溫再小幅回升。週三水氣減少，天氣好轉、氣溫回升。

週四至週五「極地大陸冷氣團」南下，其乾冷特性與這波濕冷不同，但因有夜間輻射冷卻作用，清晨最低氣溫可能降得很低，尤其週五清晨在空曠地區更可能降至十度左右，但體感上不至於有這波冷。所幸冷氣團持續時間將較短，且僅限於夜間及清晨，白天大多晴朗、氣溫也很快回升，感覺應該還算舒適。

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  • 鋒面持續影響台灣，新北市的天空下起綿綿細雨，coser不畏風雨依然進行外拍。 （記者陳志曲攝）

    鋒面持續影響台灣，新北市的天空下起綿綿細雨，coser不畏風雨依然進行外拍。 （記者陳志曲攝）

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