禁宰令才解除 宜、花、台南又爆疫情

2017-02-27

〔記者林彥彤、簡惠茹、王涵平／綜合報導〕農委會日前宣布，全國禽類禁運禁宰於廿四日凌晨解除，不料解禁不到三天，昨天又新增三例禽流感，宜蘭一處鴨場昨晚確診H5N6亞型高病原禽流感病毒，今早將撲殺場區內五千隻「櫻桃鴨」並進行消毒；另在花蓮及台南則有兩處確診H5N2亞型高病原性禽流感，再撲殺花蓮鴨五○九八隻、台南紅羽土雞約二萬六千隻。

宜蘭5000隻櫻桃鴨染H5N6今撲殺

迄今H5N6疫情場累計有十二處；昨晚新增一處，宜蘭三星鄉尚武村一養鴨場於二十四日爆發染H5N2禽流感疫情後，為防疫情擴散，防疫人員隨即採集附近鴨場檢體送檢，其中一場昨晚確診有H5N6病毒，預計今將對場內五千隻「櫻桃鴨」全數撲殺並消毒。還有三場檢驗將陸續出爐，因鴨場採開放式養殖，附近又有不少水鳥往來，疫情恐升溫。

學者警告天冷恐再爆疫情

台大獸醫學院名譽學者賴秀穗表示，H5N6等病毒早已汙染我國養禽環境，因此解禁後環境有無徹底消毒是關鍵，否則遇上有感染未發病禽隻，或帶有病毒的野鳥等，在冷氣團來襲天氣轉涼之際，可能會陸續有幾場疫情爆發，防疫仍不可掉以輕心。

針對農委會二十四日解除禁運禁宰令當天又爆出花蓮鳳林兩鴨場確診H5N6，李惠仁昨則在臉書PO文指出，防檢局疑似為讓新農委會主委林聰賢難看及打擊農委會副主委黃金城，故意不在廿三日H5N6疫情一檢出時就公布，反而在解除禁令的第一天才公布，無疑在打臉高層，因而爆出農委會內部有陰謀論一說。

黃金城對此鄭重澄清，該二場皆為無明顯症狀的鴨場，因此檢驗按流程，十八日採樣後，先寄到「區域診斷中心」（十九日寄出，廿日中心收到檢體），廿一日診斷出A型流感，廿二日才送到家衛所做進一步檢驗，廿三日只知驗出H5型，實際上拿到確診H5N6通知是廿四日，並沒有內部特意隱藏訊息的陰謀。他強調，內部在面對問題時難免會有意見不同的情形，但對防疫絕對都是一條心。