禁宰令才解除 宜、花、台南又爆疫情
〔記者林彥彤、簡惠茹、王涵平／綜合報導〕農委會日前宣布，全國禽類禁運禁宰於廿四日凌晨解除，不料解禁不到三天，昨天又新增三例禽流感，宜蘭一處鴨場昨晚確診H5N6亞型高病原禽流感病毒，今早將撲殺場區內五千隻「櫻桃鴨」並進行消毒；另在花蓮及台南則有兩處確診H5N2亞型高病原性禽流感，再撲殺花蓮鴨五○九八隻、台南紅羽土雞約二萬六千隻。
宜蘭5000隻櫻桃鴨染H5N6今撲殺
迄今H5N6疫情場累計有十二處；昨晚新增一處，宜蘭三星鄉尚武村一養鴨場於二十四日爆發染H5N2禽流感疫情後，為防疫情擴散，防疫人員隨即採集附近鴨場檢體送檢，其中一場昨晚確診有H5N6病毒，預計今將對場內五千隻「櫻桃鴨」全數撲殺並消毒。還有三場檢驗將陸續出爐，因鴨場採開放式養殖，附近又有不少水鳥往來，疫情恐升溫。
學者警告天冷恐再爆疫情
台大獸醫學院名譽學者賴秀穗表示，H5N6等病毒早已汙染我國養禽環境，因此解禁後環境有無徹底消毒是關鍵，否則遇上有感染未發病禽隻，或帶有病毒的野鳥等，在冷氣團來襲天氣轉涼之際，可能會陸續有幾場疫情爆發，防疫仍不可掉以輕心。
針對農委會二十四日解除禁運禁宰令當天又爆出花蓮鳳林兩鴨場確診H5N6，李惠仁昨則在臉書PO文指出，防檢局疑似為讓新農委會主委林聰賢難看及打擊農委會副主委黃金城，故意不在廿三日H5N6疫情一檢出時就公布，反而在解除禁令的第一天才公布，無疑在打臉高層，因而爆出農委會內部有陰謀論一說。
黃金城對此鄭重澄清，該二場皆為無明顯症狀的鴨場，因此檢驗按流程，十八日採樣後，先寄到「區域診斷中心」（十九日寄出，廿日中心收到檢體），廿一日診斷出A型流感，廿二日才送到家衛所做進一步檢驗，廿三日只知驗出H5型，實際上拿到確診H5N6通知是廿四日，並沒有內部特意隱藏訊息的陰謀。他強調，內部在面對問題時難免會有意見不同的情形，但對防疫絕對都是一條心。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 論文造假風暴//教育部最新調查 楊泮池可保留2學術殊榮
- 又一教育部高官退休轉任私校
- 8年級生掌中乾坤 立志傳承布袋戲
- 《愛肝加油站》健保放寬B肝治療規範 自費治療者可轉健保？
- 好市多加油站試營運 每公升便宜3元
- 《鐵達尼號》男星手術併發症過世 享壽61歲家人哀痛
- 中國女疑跳河輕生 太胖沉不下去保一命
- 《TAIPEI TIMES 焦點》All 228 Incident documents declassified
- 台韓學術連線 共同面對歷史創傷
- 智利洪患污染河流 首都400萬人遭斷水
- 林初埤木棉道 賞花湧人潮
- 抗衡美國 中國增強海軍
- 台東推環保減塑 商家簽承諾書
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taiwan to aid Nauru in egg production
- 瞞孕妻找妹「喝春酒」 男約砲不成反遭囚
- 疑瓦斯外洩 台中一家3口中毒送醫
- 鏗鏘集》七十年，兩次「二二八」
- 沃奎茲搶頭牌 美媒仍挺殷仔
- 洋蔥猛喊前女友名 玖壹壹幫腔挺兄弟
- 小天開跑車載妹 新妹是長榮空姐
- 東部快鐵促進會 爭列特別預算
- 吳晟／失栽培 － 上
- 愛爾蘭槓川普︰稅制優不該被譴責
- 培育表演藝術人才 金鐘影后授課
- 看問題》中國1500枚飛彈對台 我飛彈攻守比例應調整
- 李達達／等紅燈
- 義竹鄉垃圾場 轉型太陽能發電場
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Chiang Kai-shek removal backed
- 法大選馬克宏民調竄升 雷朋怪媒體偏心
- 政治風向「向右轉」 法總統大選 勒班民調挺升
- 攔截中國軍機 日機2架增為4 架
- 自由共和國》林修民／台灣應將印度視為新南向政策的重點
- 多彩拼貼巴塞隆納─西班牙
- 愛車被刮花…凶手是野狗
- 滅火器結緣宮古市 感恩之旅同台尬球技
- 春耕頭洗一半 新屋農連署陳情
- 自主學習3.0實驗室 106學年度招生
- 機捷免費試乘 今起最後3天延至晚上9點
- 布達佩斯網賽／拚到「超級搶十」 謝淑薇雙打封后
- 土地公慶生 車城福安宮萬頭攢動
- 【愛讀書】 《沉默》
- 央行下月理監事會 利率估連3凍
- 維納斯的呢喃（2／27～3／5）
- 男改槍寄賣 左腿刺青露餡
- 捷運藍線有助改善交通 7成6民眾認同
標題：禁宰令才解除 宜、花、台南又爆疫情
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email