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高中特色選修 教養魚學水產

2017-02-27

〔記者吳柏軒／台北報導〕十二年國教課綱加上大學考招連動，高中端面臨未來新制的開課難題；南投高中決定試辦特色選修，推出「水族漫談」、「桌遊數學邏輯」等，讓學生一邊養魚一邊累積水產知識，或是在遊戲中學會數學邏輯，成為教育部肯定的教學卓越標竿。

南投高中組長紀景舜表示，試辦特色選修課程是針對十二年國教課綱，搭配優質化特色，並展開跑班教學，開放普通班學生提前體驗大學選課，同時由各科老師研究開辦。地球科學老師決定開設「水族漫談」、物理老師開「攝影的物理現象與應用」，數學老師則開「桌遊數學邏輯」，其他還有「生活法語」、「愛遊台灣」等。

「水族漫談」課透過養魚、戶外教學等活動，學習上沒有負擔，更能學到與實際生活環境密切相關的知識。老師不僅帶學生到水族館認識魚類，親手設計水族箱，還到戶外釣魚採集野生樣本等，一學期一班只收廿五人，卻有六、七十人報名，大受歡迎。

「桌遊數學邏輯」利用桌上型遊戲教數學。紀景舜解釋，學生上數學時都比較害怕抽象觀念，而利用桌遊，如魔力橋、卡卡城等玩法，學生能實際眼看手動，操作遊戲過程中，邊玩邊了解數學概念，進而掌握邏輯思考等。

紀景舜說，該校近年來跟周邊學校一起發展自己特色，適性揚才，希望學生學到帶得走的知識。

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  • 南投高中試辦特色選修課程，如「水族漫談」課就以輕鬆方式，讓學生學會養魚，以及其他相關的水生動植物知識等。（南投高中提供）

    南投高中試辦特色選修課程，如「水族漫談」課就以輕鬆方式，讓學生學會養魚，以及其他相關的水生動植物知識等。（南投高中提供）

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