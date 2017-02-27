8年級生掌中乾坤 立志傳承布袋戲
拜師亦宛然 操偶、彩繪、縫製樣樣來
〔記者吳柏軒／台北報導〕八十年次的郭建甫從小熱愛古典布袋戲，更拜師學藝，師承陳錫煌，是知名布袋戲大師李天祿徒孫，不僅練得一手細膩操偶技巧，更會彩繪、縫製、刺繡，親手製作每尊戲偶，手工戲偶還曾被總統蔡英文當作外交禮物，亦出國發揚台灣戲偶文化，盼以文獻保存戲偶工法技藝，保存台灣布袋戲。
廿六歲郭建甫目前就讀中國科技大學視覺傳達設計研究所三年級，小學就加入布袋戲社團、國中在職業劇團練功，高中就讀復興美工，更在台北大稻埕偶戲館碰上布袋戲國寶大師陳錫煌，毛遂自薦下，二○○八年加入「亦宛然」劇團，展開習藝之路。
習藝之路艱辛，郭建甫回憶，光是操偶練踢腿的動作，就被師父磨了半年，而且最初其實是想學製作戲偶，但陳錫煌堅持，布袋戲是集合彩繪、雕刻、刺繡、音樂、口白、文學等的綜合性藝術，要學製作必須先會操作，做出來的東西才符合實用；為了戲偶，郭建甫大學更選擇進修部，白天在劇團協助，晚上攻讀視覺傳達設計領域，二○一二年正式古禮拜師，三跪九叩下，成為亦宛然一脈的弟子。
「也算是送給自己的成年禮。」郭建甫說，拜師後便有了責任，同年也成立「不貳偶劇」劇團，展開布袋戲傳承之路，幾年來鑽研，不僅成了桃園大溪源古本舖的駐點藝術家，也正式參與文化部「重要傳統藝術保存者傳習保存計畫」，還曾被總統蔡英文欽點，手工製作小生戲偶成為去年首度外交出訪贈送外賓的禮物。
郭建甫曾到日本、美國、新加坡、荷蘭、香港、土耳其、馬來西亞、法國等地表演布袋戲，發現國外人士對戲偶藝術興趣十足，面臨國內觀眾市場萎縮，他開辦講座培養成年觀眾，更希望政府多鼓勵學校開辦木偶領域的課程或科系，從教育著手培養專才。
郭建甫表示，有鑑於傳統戲班凋零，未來有機會將蒐羅文獻，留下早期戲偶製作技藝、戲班文化等，替台灣布袋戲留下更多文獻。
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