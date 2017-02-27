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國二生玩鋼彈模型 拿下世界冠軍

2017-02-27

〔記者張議晨／台北報導〕熱愛模型的台北市濱江國中二年級學生邱顯鈞，去年底打造鋼彈模型作品「OVER WAR」，首次赴日參加「二○一六GBWC鋼彈模型製作家全球盃」總決賽，從全球十三國、五二五名參賽選手中脫穎而出，拿下青少年組全球冠軍，其作品製作精細，用漆料呈現舊化、擬真效果，就連模型專家也驚嘆：「很多大人都不見得做得出來！」

超齡手法擊敗全球高手 他謙稱意外

邱顯鈞接觸模型製作僅三年時間，他回憶，小學五年級時，同學拿了一本鋼彈型錄來學校，引發他的興趣，深入了解後發現有許多工具需要學習，便跟哥哥一起到模型教室上課。

邱顯鈞獲獎作品「OVER WAR」呈現戰爭過後的荒涼感、戰後僅存的機器人，他利用鋼彈模型及手邊材料，耗時二個月加以改裝，特別的是，善用漆料特性搭配朽木呈現「仿舊」感，在各國參賽選手中，以超齡製作手法獲評審青睞，一舉拿下世界冠軍。

「拿到冠軍很意外！」邱顯鈞說，他前年也曾參賽，不過沒有入圍，直到去年又有參賽機會，原本只是抱持有機會赴日比賽的心情，沒想到順利拿下世界冠軍。

邱顯鈞笑說，他在學校功課雖然不是很好，但很感謝爸媽可以一路支持他玩喜歡的模型，讓他在模型上找到成就感及自信心。

模型指導老師林子喬表示，顯鈞為了比賽，約有半年時間在規劃模型構圖及加強技術，直到賽前二個月才開始打造，期間為了作品，曾忘記吃午餐，需要爸爸打電話提醒，從這就可看出他對模型的毅力與熱情。

邱顯鈞父親受訪時表示，因孩子曾在森林小學就讀，環境注重啟發性，且模型也可培養孩子的美感及生活體驗，做父母的當然全力支持；得獎後最大改變是讓孩子有更大自信心，但仍會提醒顯鈞「勿忘初衷」，不要忘記玩模型是為「開心」而不是比賽，未來仍會繼續支持顯鈞。

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  • 邱顯鈞作品「OVER WAR」，呈現戰後荒涼感，一舉拿下青少年組世界冠軍，赴日參賽間不忘修飾作品。（邱顯鈞提供）

    邱顯鈞作品「OVER WAR」，呈現戰後荒涼感，一舉拿下青少年組世界冠軍，赴日參賽間不忘修飾作品。（邱顯鈞提供）

  • 北市濱江國中二年級生邱顯鈞作品「OVER WAR」，呈現戰後荒涼感。（林子喬提供）

    北市濱江國中二年級生邱顯鈞作品「OVER WAR」，呈現戰後荒涼感。（林子喬提供）

  • 赴日參賽間不忘修飾作品。（邱顯鈞提供）

    赴日參賽間不忘修飾作品。（邱顯鈞提供）

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