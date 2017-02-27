國二生玩鋼彈模型 拿下世界冠軍
2017-02-27
〔記者張議晨／台北報導〕熱愛模型的台北市濱江國中二年級學生邱顯鈞，去年底打造鋼彈模型作品「OVER WAR」，首次赴日參加「二○一六GBWC鋼彈模型製作家全球盃」總決賽，從全球十三國、五二五名參賽選手中脫穎而出，拿下青少年組全球冠軍，其作品製作精細，用漆料呈現舊化、擬真效果，就連模型專家也驚嘆：「很多大人都不見得做得出來！」
超齡手法擊敗全球高手 他謙稱意外
邱顯鈞接觸模型製作僅三年時間，他回憶，小學五年級時，同學拿了一本鋼彈型錄來學校，引發他的興趣，深入了解後發現有許多工具需要學習，便跟哥哥一起到模型教室上課。
邱顯鈞獲獎作品「OVER WAR」呈現戰爭過後的荒涼感、戰後僅存的機器人，他利用鋼彈模型及手邊材料，耗時二個月加以改裝，特別的是，善用漆料特性搭配朽木呈現「仿舊」感，在各國參賽選手中，以超齡製作手法獲評審青睞，一舉拿下世界冠軍。
「拿到冠軍很意外！」邱顯鈞說，他前年也曾參賽，不過沒有入圍，直到去年又有參賽機會，原本只是抱持有機會赴日比賽的心情，沒想到順利拿下世界冠軍。
邱顯鈞笑說，他在學校功課雖然不是很好，但很感謝爸媽可以一路支持他玩喜歡的模型，讓他在模型上找到成就感及自信心。
模型指導老師林子喬表示，顯鈞為了比賽，約有半年時間在規劃模型構圖及加強技術，直到賽前二個月才開始打造，期間為了作品，曾忘記吃午餐，需要爸爸打電話提醒，從這就可看出他對模型的毅力與熱情。
邱顯鈞父親受訪時表示，因孩子曾在森林小學就讀，環境注重啟發性，且模型也可培養孩子的美感及生活體驗，做父母的當然全力支持；得獎後最大改變是讓孩子有更大自信心，但仍會提醒顯鈞「勿忘初衷」，不要忘記玩模型是為「開心」而不是比賽，未來仍會繼續支持顯鈞。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 論文造假風暴//教育部最新調查 楊泮池可保留2學術殊榮
- 又一教育部高官退休轉任私校
- 8年級生掌中乾坤 立志傳承布袋戲
- 《愛肝加油站》健保放寬B肝治療規範 自費治療者可轉健保？
- 好市多加油站試營運 每公升便宜3元
網友回應
熱門新聞
- 《鐵達尼號》男星手術併發症過世 享壽61歲家人哀痛
- 中國女疑跳河輕生 太胖沉不下去保一命
- 《TAIPEI TIMES 焦點》All 228 Incident documents declassified
- 台韓學術連線 共同面對歷史創傷
- 智利洪患污染河流 首都400萬人遭斷水
- 林初埤木棉道 賞花湧人潮
- 抗衡美國 中國增強海軍
- 台東推環保減塑 商家簽承諾書
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taiwan to aid Nauru in egg production
- 瞞孕妻找妹「喝春酒」 男約砲不成反遭囚
- 疑瓦斯外洩 台中一家3口中毒送醫
- 鏗鏘集》七十年，兩次「二二八」
- 沃奎茲搶頭牌 美媒仍挺殷仔
- 洋蔥猛喊前女友名 玖壹壹幫腔挺兄弟
- 小天開跑車載妹 新妹是長榮空姐
- 東部快鐵促進會 爭列特別預算
- 吳晟／失栽培 － 上
- 愛爾蘭槓川普︰稅制優不該被譴責
- 培育表演藝術人才 金鐘影后授課
- 看問題》中國1500枚飛彈對台 我飛彈攻守比例應調整
- 李達達／等紅燈
- 義竹鄉垃圾場 轉型太陽能發電場
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Chiang Kai-shek removal backed
- 法大選馬克宏民調竄升 雷朋怪媒體偏心
- 政治風向「向右轉」 法總統大選 勒班民調挺升
- 攔截中國軍機 日機2架增為4 架
- 自由共和國》林修民／台灣應將印度視為新南向政策的重點
- 多彩拼貼巴塞隆納─西班牙
- 愛車被刮花…凶手是野狗
- 滅火器結緣宮古市 感恩之旅同台尬球技
- 春耕頭洗一半 新屋農連署陳情
- 自主學習3.0實驗室 106學年度招生
- 機捷免費試乘 今起最後3天延至晚上9點
- 布達佩斯網賽／拚到「超級搶十」 謝淑薇雙打封后
- 土地公慶生 車城福安宮萬頭攢動
- 【愛讀書】 《沉默》
- 央行下月理監事會 利率估連3凍
- 維納斯的呢喃（2／27～3／5）
- 男改槍寄賣 左腿刺青露餡
- 捷運藍線有助改善交通 7成6民眾認同
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國二生玩鋼彈模型 拿下世界冠軍
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分