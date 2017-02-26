《健康充電站》關節炎治療講座

2017-02-26

中國醫藥大學附設醫院風濕免疫科主任黃春明3月7日下午2時至3時20分，在該院第一醫療大樓地下1樓第8會議室（台中市北區育德路2號）主講「類風溼性關節炎的最新診療」。

此活動需事先報名，報名電話為（04）2205-2121轉3207。