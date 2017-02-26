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馬克杯貼瘦金體 黃春明諷故宮「文創」最多

2017-02-26

作家黃春明昨參加畫家黃玉成個展，談及創作要有情感，不是取個名字就叫文創。他舉例說，故宮文創最多，馬克杯貼個宋徽宗的瘦金體就叫做「文創」，不是這樣的。故宮副院長李靜慧表示認同，故宮應思考文創如何繼續往前走，不只是拼貼式商品。

黃玉成昨起至4月9日，在宜蘭縣美術館舉辦「無名．吾民」個展。黃春明評論他的畫有情感，有人、土地與生活勞動的情感在裡面。黃玉成說，黃春明告訴他「真誠才有感動」，身邊的人與環境就是最好創作題材，如果能深刻表現，就能成為好的藝術品，他原本像漂航的船，黃春明的話讓他抓到方向。（記者游明金）

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  • 黃春明諷故宮「文創」最多。（記者游明金攝）

    黃春明諷故宮「文創」最多。（記者游明金攝）

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