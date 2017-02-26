台塑汽柴油 週一起漲1角
2017-02-26
台塑石化宣布，自週一凌晨1時起，調漲汽、柴油批售價格每公升各1角，市場零售價由加油站自行決定。
台塑化表示，受到石油輸出國組織（OPEC）產油國減產達成率高於預期，加上美國公佈的原油庫存增幅少於預期等因素影響，促使國際油價震盪上漲，考量近期國際油價走勢、新台幣兌美元匯率及國內市場競爭力等因素後，汽柴油每公升小漲1角。
（記者張慧雯）
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