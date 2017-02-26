週一冷氣團減弱 週四又一波

2017-02-26

〔記者鄭瑋奇、周敏鴻、陳炳宏／綜合報導〕二二八連假又濕又冷，中央氣象局預報，今日仍受強烈大陸冷氣團影響，中部以北清晨低溫僅十一至十三度，其他地區也只有十四至十六度，不過週一開始冷氣團逐漸減弱，高溫與低溫每天慢慢各回升一至二度，週四又有一波大陸冷氣團南下，持續影響到週六。

今日天氣與昨日類似，仍受強烈大陸冷氣團及華南雲雨區影響，不過水氣略減，僅北部及宜蘭地區雨勢較明顯，其餘地區只剩局部降雨。

氣象局分析，週一至週三冷氣團將逐漸減弱，氣溫漸漸回升，不過中部以北還是偏涼，到週三北部低溫約十四至十五度，高溫可到二十度，中南部高溫更可上看二十四度。

週四又有一波大陸冷氣團將南下，持續影響到週六清晨。中央氣象局表示，這波冷空氣較乾冷，北部低溫大約在十二至十四度、中部十三至十五度、南部十五至十七度，僅迎風面北部、東半部有零星降雨。氣象局表示，目前預報仍是大陸冷氣團，不排除會再增強。

石門水庫集水區昨天持續降雨約十三毫米，加上前天的空中、地面同步施行人工增雨作業的十六．二毫米降雨，兩天來總計降雨約二十九毫米，進水量約二百多萬噸，約增加二天的民生供水。

北區水資源局副局長邱忠川表示，這幾天的降雨，對石門水庫只能算「小補」。石門水庫昨晚七點水位約二三一．五公尺，蓄水率約五成二，相較去年同期，水位仍低了十二公尺。邱忠川說，水位若跌破二三一公尺，供水壓力會愈來愈大，水情仍告急，呼籲民眾節約用水。