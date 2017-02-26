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昨無H5N6新案例 土雞價格跌一成

2017-02-26

〔記者吳欣恬、林國賢、花孟璟／綜合報導〕防檢局昨天公布，新增六禽場檢出H5N2高病原性禽流感，但是未傳出新增H5N6疫情。截至昨天，今年確診高病原性禽流感案例共四十六禽場，已撲殺三十五萬三千餘隻家禽。而解除禁宰後，昨天土雞供應量比平常暴增一倍，產地價下滑近一成，鴨和鵝的產地價則維持在每台斤四十五元和七十四元，與二月十六日禁宰前相同。

昨天包括雲林縣台西鄉黑羽土雞場、台西鄉紅羽土雞場、麥寮鄉紅羽土雞場、四湖鄉黑羽土雞場和紅羽土雞場，共計五禽場主動通報，加上日前採檢的宜蘭縣三星鄉的肉鴨，共計六禽場確診為H5N2高病原禽流感。

雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，昨天撲殺土雞都出現腳部腫脹、食慾驟降、臉部腫脹、張口呼吸、精神不佳等症狀，採樣驗出H5型病毒，禽農若發現家禽出現類似症狀，務必立即通報防疫單位。前天確診H5N6的花蓮縣鳳林鎮兩鴨場，昨天已完成撲殺。

農委會畜牧處表示，昨天紅羽土雞平均產地價每台斤四十二．三元，比禁宰前一天、二月十六日的四十五．七元小跌七．四％。

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  • 雲林縣昨新增五場H5型陽性禽場，將全部預防性撲殺。（縣府提供）

    雲林縣昨新增五場H5型陽性禽場，將全部預防性撲殺。（縣府提供）

  • 二二八連假濕冷，今日水氣略減，僅北部及宜蘭地區雨勢較明顯。（記者方賓照攝）

    二二八連假濕冷，今日水氣略減，僅北部及宜蘭地區雨勢較明顯。（記者方賓照攝）

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