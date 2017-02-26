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連假北部國道塞 賀陳旦卡車陣

2017-02-26

〔記者廖雪茹、林國賢、鄭瑋奇／綜合報導〕昨天是二二八連續假期首日，從早上七點開始，北部國道一號、三號都出現車潮，九點左右已塞爆，中壢—楊梅、湖口—新竹、新竹—新竹系統、關西服務區—關西等多處路段的時速都不到二十公里。

交通部長賀陳旦連假第一天也塞在國道一號上，他一路南下，原定早上十點二十分抵達新竹湖口服務區視察，結果十一點半才到，接著臨時增加台中清水服務區行程，原定十二點四十分到雲林古坑服務區，也到下午三點才抵達。

對於國道塞車，賀陳旦坦言，比他想像中嚴重得多，不過他不忘政令宣導，強調更有必要營造良好旅遊環境，鼓勵大眾多多搭乘公共運輸。幕僚轉述，賀陳旦一開始在車上睡覺，醒來後發現在塞車，然後就睡不著，問了同車的高公局長趙興華國道路況，但沒有多講什麼，也沒不耐煩。

賀陳旦抵達國道一號湖口服務區後，針對國道塞車，他說連續假期車流都會比週末成長廿％，希望用路人多注意安全。

鼓勵使用服務區休息室

賀陳旦也說，很多駕駛人都不知國道服務區有休息室，他鼓勵駕駛人能多加使用，即使短暫平躺休息廿分鐘，也對減少疲勞駕駛有幫助。賀陳旦並到休息室平躺床上體驗舒適度，他說：「感覺還不錯」。

賀陳旦原預定十二點四十分抵達古坑服務區，卻因塞車及增加清水服務區行程，遲至下午三點才到。賀陳旦表示，車流多加上新竹以北雨勢大，導致行車時程比預估還要長，但是「這樣讓視察行程更實際」。

交通部高速公路局表示，今日仍有五處重點路段，包括國一湖口—新竹、彰化系統—埔鹽系統、國三鶯歌系統—關西、國道五號南港系統—坪林、頭城—坪林，在易壅塞的時段上路，行車時間恐怕會比平常增加三倍以上。

昨天全國同步針對遊覽車進行安全檢查，雲林監理站會同國道警察在古坑服務區檢查五十輛遊覽車，僅有一輛車因出廠年份標示不符，已開單告發。

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  • 賀陳旦昨天體驗湖口服務區的駕駛人休息室，鼓勵駕駛人多加利用。（記者廖雪茹攝）

    賀陳旦昨天體驗湖口服務區的駕駛人休息室，鼓勵駕駛人多加利用。（記者廖雪茹攝）

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