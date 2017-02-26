憂鬱症作家演講 中一中臨時取消

2017-02-26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕憂鬱症作家蔡嘉佳本月十三日受台中一中學生社團之邀，到校演講「失控的哀慟」，分享從生命幽谷重回校園的歷程，開講前不到一小時，卻遭人投訴中市教育局，校方以社團未申請場地為由要求離場。她在臉書怒轟校方，不該避諱談憂鬱與生死，青少年應認識疾病才能更堅強。

遭投訴 開講前被清場

廿二歲的蔡嘉佳原為台北大學學生會長，升大四時，罹患精神性官能憂鬱症，對人群恐懼、一週都無法入睡甚至自殺，最後休學，經治療好轉復學。即使仍在服藥控制，但她已找出方法面對憂鬱症，於是出書分享並舉辦線上讀書會，與病友度過生命幽谷。

對於中一中演講被取消，蔡嘉佳說：「有人向台中市市長投訴此場演講不應該出現在一中校園中，因為談及自殺…。」校方於是以申請場地有瑕疵、且沒有場地可臨時出借為由，「一溜煙把我們清空」。

教育局表示，確實有接到一、二通民眾檢舉場地未依規定申請的來電。中一中強調，接到教局電話，才發現未依程序申請場地，絕非因演講主題和背景而拒絕。

中一中︰未申請場地

蔡嘉佳認為憂鬱症長期被污名化、貼標籤，學校避諱談論生死、憂鬱，反而讓學生求助無門。其實孩子年輕，應給予更多機會了解憂鬱症，才能變得更堅強。由於校方未致歉，她強調：「本人終生不到台中一中演講。」

一名學生說，自己是憂鬱症患者，看到演講者的書和演講感到溫暖，很氣當晚場地被臨時取消，改到一名老師的書房舉行，有卅多名台中和彰化的學生去聽演講，有老師認為學校行為太草率，平常對憂鬱學生輔導流於形式。

台中榮總青少年精神科主任林志堅指出，青少年生理、心理處於變化和成長階段，加上課業、同儕、家庭等壓力，五％罹患不同程度的憂鬱症；自殺是青少年死因前三名，憂鬱症是常見原因。