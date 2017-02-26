與實習生爆勞資糾紛 中市府重罰烘焙坊百萬
2017-02-26
〔記者張菁雅／台中報導〕永采烘焙坊與實習生勞資糾紛案，台中市勞工局昨晚宣布，業者違法事實明確，且無改善之意，決定重罰一百萬元。受業者委託的林姓律師表示，業者認為雖然勞工局查到違法事實，但依勞基法規定，裁罰金額為二萬元至一百萬元，罰到最高額太重了，將等收到裁決書，再決定接下來怎麼做。
違法屬實 業者認罰太重了
永采烘焙坊的實習生及員工因不堪超時工作相繼離職，卻遭求償五十九萬元。在廿二日勞資爭議調解時，業者已放棄求償。超時工作部分，勞工局稽查確認勞工延長工時超過一個月四十六小時上限，並連續工作超過十三天。另發現有溢扣工資、未給付加班費、未給付國定假日加倍工資等違法事實。
勞工局指出，該烘培坊從民國一○一年至今，共有六件勞資爭議案，主要為工資未全額給付及勞健保、勞退未足額投保等爭議；另外，業者一○二年因未給付延長工時工資，遭勞工局裁罰。
勞工局說，綜合該烘焙坊五年來對勞工未善盡照顧，有多次違法紀錄，加上至今無改善之意，這次受害勞工多達四人，決定重罰一百萬元。
此外，有網友在PTT爆料指出，「勞工局協調專員」去年在勞資爭議協調時，勸說申訴人當作「買個經驗」，不要繼續向上協調。勞工局表示，該案一○五年五月十八日受理後，僅調解一次就成立，由中部某私立大學蘇姓助理教授擔任獨任調解人，市府將儘速聯絡蘇姓助理教授，釐清是否有網友所稱之情事。
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