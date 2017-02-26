大博會 港澳大學跨海搶台生

2017-02-26

國內大學也祭出高額獎學金

〔記者蕭玗欣／綜合報導〕二○一七大學暨技職校院多元入學博覽會，昨同步在台北、高雄開幕。港、澳也有香港城市大學、澳門科技大學、澳門聖若瑟大學等校跨海來台搶學生，透過面試直接錄取；國內也祭出高額獎學金，亞洲大學提供學測達七十五級分最高可領四百八十萬元；大葉大學喊出七十四級分以上、第一志願錄取，最高也可領四百五十八萬元。

香港大學開出60名額 史上最多

昨天有七十六所國內外公私立大學、技職校院及教育單位參加這場博覽會。來台招生的港澳大學，包括：香港城市大學、香港教育大學、香港浸會大學、香港理工大學、澳門科技大學、澳門聖若瑟大學等六所。未參加博覽會的香港大學強調，今年大幅增加台灣招生名額至六十名，史上最多，還提供全額獎學金每年港幣十八．六萬元（約台幣七十二萬多元），涵蓋就讀期間的學費及生活費，吸引兩百人面試。

國內大學也不遑多讓。亞大表示，學測七十五級分、指考前三％，最高可領三百六十萬元獎學金，外加海外雙聯碩、博士助學金最高一百廿萬元，合計最高可領四百八十萬元獎學金；過去四年，已有兩人領取三百六十萬元、三人領取一百六十萬元；領五萬到一百廿萬元的，每年都超過百人，讓不少學生放棄台成清交等名校前來就讀。

大葉大學表示，只要學測選填大葉為第一志願並錄取，都可以依考試分數獲頒八萬到四百五十八萬元不等的新生入學獎助學金，並可優先申請在學期間赴姊妹校機票補助。

中信金融管理學院則是學測達六十八級分，且符合台、政大任一科系錄取資格，或達台政大商管學院入學標準，就減免學雜費、住宿及膳食費。南華大學標榜學測或指考錄取南華，就比照國立收費，五十七級分以上、指考成績前廿五％，還可另外獲得獎助學金、住宿費全免，以南華為第一志願還可再有一萬元獎金，最高可獲得一百八十四萬獎學金。