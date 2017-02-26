| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
3縣市大雨特報！ 今北部濕冷、南部有陽光 拱天宮白沙屯媽祖起駕 3萬人寒雨中送駕
 首頁 > 生活

時機巧合?大考中心董事長 楊泮池卸任

2017-02-26

〔記者蕭玗欣／台北報導〕大學入學考試中心廿四日改選，原董事長、台大校長楊泮池將卸任，由中興大學校長薛富盛接棒，外界質疑是否與論文風暴有關？教育部解釋，只是剛好董事長任期屆滿才改選。

教育部高教司司長李彥儀表示，楊泮池因任期屆滿，大考中心許多董事建議，可由北、中、南各地區大學校長輪流出任，最後投票決定，由中興大學校長薛富盛出任下任董事長。李彥儀澄清，楊泮池昨日出席會議也認同區域輪流的方式，且卸任後還是常務董事，與論文風波完全無關。

大考中心辦公室位於台大校園內，是為改進國內大學入學制度與技術而成立，負責辦理大學入學考試，每年的大學學科能力測驗、高中英語聽力測驗、指定科目考試都是其重要業務。正在研擬的大學考招制度，也與其息息相關。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台大論文造假案 大學入學考試中心 楊泮池
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早餐✧芝麻全麥饅頭
奶油鮮蝦義大利麵
酸香辣✧泰式椒麻雞
芋頭去皮不咬手！
轉寄

標題：時機巧合?大考中心董事長 楊泮池卸任


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月26日‧星期日‧丁酉年二月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.