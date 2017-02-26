時機巧合?大考中心董事長 楊泮池卸任

2017-02-26

〔記者蕭玗欣／台北報導〕大學入學考試中心廿四日改選，原董事長、台大校長楊泮池將卸任，由中興大學校長薛富盛接棒，外界質疑是否與論文風暴有關？教育部解釋，只是剛好董事長任期屆滿才改選。

教育部高教司司長李彥儀表示，楊泮池因任期屆滿，大考中心許多董事建議，可由北、中、南各地區大學校長輪流出任，最後投票決定，由中興大學校長薛富盛出任下任董事長。李彥儀澄清，楊泮池昨日出席會議也認同區域輪流的方式，且卸任後還是常務董事，與論文風波完全無關。

大考中心辦公室位於台大校園內，是為改進國內大學入學制度與技術而成立，負責辦理大學入學考試，每年的大學學科能力測驗、高中英語聽力測驗、指定科目考試都是其重要業務。正在研擬的大學考招制度，也與其息息相關。