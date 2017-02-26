校長無責！台大教授批 找自己人調查就錯了
〔記者蕭玗欣、林曉雲／台北報導〕台灣大學教授郭明良論文造假案，校方認定八人涉案，分別予以解聘、停權、重審學位等處分，校長楊泮池則未獲任何懲處。台大公共衛生學院教授季瑋珠跳出來批評說：「一開始找自己人調查，就做錯了。」楊泮池是共同作者、還是一校之長，不可能完全沒有責任。全國教師工會總聯合會理事長張旭政直指，這顯然是「棄車保帥」。
違反學術倫理 欺騙學術圈長達10年
郭明良團隊去年底遭「學界同行審論平台（PubPeer）」踢爆的造假論文，其中郭明良掛名「通訊作者」有八篇；楊泮池共同掛名有四篇。
台大前天公布的報告指出，調查十七篇論文中，發現兩篇大量使用錯誤圖片，另四篇論文部分圖片或內容也疑似違反學術倫理，都應究責。且這些狀況早在二○○六年就發生，欺騙學術圈長達十年。教評會最後決議解聘郭明良、張正琪，另認定查詩婷、林明燦、譚慶鼎等人違反學術倫理。
季瑋珠昨天直言，台大一開始就沒有利益迴避，找來醫學院和生科院等「自己人」調查，這樣不對。且明明說調查需要半年，但二月就提出報告，匆匆結案。國外調查學術倫理案件，實驗室須在第一時間封鎖，保存原始資料，所有嫌疑人都要約談，台大卻推說封鎖實驗室會違法，調查過程一點也不謹慎，報告也避重就輕。
全教總批台大擁最多資源 應最高標準
全教總理事長張旭政重批，台大是接受最多國家資源的頂尖大學，楊泮池除了是校長，也當過醫學院院長及台大醫院副院長，須以最高標準自我要求；楊泮池是共同作者，共享論文發表的榮耀，也領取國家獎勵，是論文造假案的「共同正犯」，台大調查結果無法服眾。
不過，台大應用力學所教授王立昇指出，每個研究領域的掛名慣例不同。在醫學領域，只要參與實驗、提供數據，都會掛名作者；工學院是通訊作者和指導教授須對論文全篇負責，但其他共同作者基於信任原則，不會完全檢視其他人負責的部分。
王立昇認為，楊泮池確實有行政責任，尤其是在影響郭明良能否成為好的學術研究者這方面確有疏失，但不到辭職這麼嚴重，「整個台大都不願看到這種事」。
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