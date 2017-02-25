《健康充電站》身體保健講座

2017-02-25

乳癌防治基金會3月2日下午2時至4時，在該基金會視聽教室（台北市林森南路4-2號6樓）舉辦「快樂動一動，輕鬆沒痠痛」講座。

由國泰綜合醫院物理治療師簡文仁主講。

此活動需事先報名，報名電話為（02）2392-4115額滿截止。