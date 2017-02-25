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男童臉上長白點 不是白斑是汗斑

2017-02-25

文／葉昱廷

一位家長帶著就讀小學三年級的兒子一進到診間就說：「醫師，我的兒子臉上一直長這些白點點，擦了治白斑、濕疹的藥都沒有效…。」

仔細檢查發現，散佈的小白點邊緣清楚且表面呈現脫屑，伍氏燈檢查呈現橘黃色的螢光，這不是白斑，其實是「汗斑」，皮膚刮屑顯微鏡檢查也證實了這個診斷。

汗斑又稱「花斑癬」或「變色糠疹」，是皮屑芽孢菌在表皮增生引起的疾病，屬於一種皮膚的真菌感染。好發在濕熱的環境、容易流汗的族群、免疫功能低下、營養不良或長期服用類固醇的族群。

被感染的部位可能呈現白色、紅色或是咖啡色的脫屑斑塊。根據不同的病程可能會出現不同的顏色，這也是「變色糠疹」的由來。

由於汗斑在臨床上仍要跟白色糠疹、錢幣型濕疹、體癬、紅癬、白斑等其他疾病做鑑別診斷，用藥也大不相同，因此建議民眾，倘若身上出現類似的症狀，應儘早就醫治療。

（作者為彭賢禮皮膚科診所主治醫師）

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  • ▲臉上的汗斑，呈現許多散佈的小白點。 （照片提供／彭賢禮皮膚科診所）

    ▲臉上的汗斑，呈現許多散佈的小白點。 （照片提供／彭賢禮皮膚科診所）

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