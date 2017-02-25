藥物搭配適當飲食 可有效控制血糖
2017-02-25
文／張祐禎
50歲的「老江」是第二型糖尿病友，除了規律服用西藥控制，也搭配中藥治療，調理期間糖化血色素穩定控制在6.0左右，晨起空腹血糖也維持在100-110附近。
但最近這幾個月，隨著氣溫降低、早晚溫差大，他發現原本穩定的空腹血糖值逐漸升高徘徊在130-140左右，回診時問說：「明明沒有特別多吃什麼，為什麼血糖值會變比較高呢？」
臨床觀察發現，冬天的糖化血色素與血糖值都會比夏天偏高，這是因為天氣變冷會讓人想吃高熱量食物，減少運動的意願。
近幾年的研究發現，腸道黏膜的發炎會增加胰島素的抗性，腸道環境不健康會影響好菌的生存，補充益生菌則有助於輔助糖尿病的治療。
從中醫的角度，治療腸胃道的寒熱能調理血糖，多篇發表於國際期刊的研究也證實這樣的論點。2015年《國際微生物生態學會雜誌（The ISME Journal）》發現，清熱的葛根芩連湯不僅可降低糖化血色素與空腹血糖值，也可增加好菌、減少壞菌的比例；2016年《科學報告（Scientific Reports）》也發現補氣的人參萃取物有助於增加好菌的效果。
過年過節常會吃到大魚大肉或甜飲糕點，這些肥甘厚味的食物有可能引發腸胃道的「鬱熱」，也就是發炎，甚至血糖飆高的風險。這時可以適當選擇白蘿蔔、芹菜、秋葵、苦瓜、萵苣、花椰菜、蘆筍等，這些在中醫理論中，屬「平性」或「涼性」的蔬食可以改善腸胃道的鬱熱，其中富含的膳食纖維不只可減緩腸道對糖份吸收，也可增加腸道蠕動改善排便。
糖尿病是一種吃的疾病，了解合適的飲食控制血糖才有事半功倍之效。
（作者為台中澄清復健醫院中醫科醫師）
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