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《謠言終結站》吃老薑可清肺？ 醫︰不如多吃彩色蔬菜

2017-02-25

記者吳亮儀／台北報導

坊間流傳「吃老薑可有效清潔肺部」，但醫師說，這種說法毫無根據，反倒是「多吃彩色蔬菜，抗氧化效果更好」，若想讓肺部乾淨，避免長期處在空氣污染環境更重要。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長、台大醫院內科部主任余忠仁指出，吃老薑清肺部的說法沒有根據，也沒有科學實證，但他指出，多吃不同顏色的蔬菜反而比較有效。

余忠仁說，各種顏色的彩色蔬菜對身體抗氧化很有幫助。像花椰菜就是很好的蔬菜，可抗氧化和抗發炎，平時可多吃。

食品藥物管理署也闢謠指出，坊間流傳「吃老薑可以把肺臟清乾淨」的訊息裡，沒有相關的資訊來源，而且也沒有相關科學文獻證實，對於這種沒有根據的傳言，應該抱持小心謹慎態度，不要隨便相信。

余忠仁說，與其想著要吃什麼清肺部，更該注意的是「預防保健」，包括吸菸、吸二手菸、廚房油煙等、不良空氣品質等都會影響，應盡量不要抽菸或處在二手菸的環境中，少用油炸或大火快炒的烹調方式，保持環境通風，並適時使用口罩或空氣清淨機維持空氣品質，才是根本防範之道。

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  • ▲吃彩色蔬菜，抗氧化的效果更好；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

    ▲吃彩色蔬菜，抗氧化的效果更好；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

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