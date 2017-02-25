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清肺抗氧化 吃對食物增抵抗力

2017-02-25

文／林宛霖

PM2.5是空氣中許多微小的懸浮粒子，能穿透血管及氣管，造成全身性的傷害。許多研究已證實，懸浮粒子會導致氣喘等呼吸道疾病，甚至肺癌、心血管疾病如中風，或更進一步損害腦部。

除了減少外出或出門時戴口罩，家中使用空氣清淨機外，挑選清肺抗氧化的食物增加抵抗力，有助抵抗髒空氣。

PM2.5能穿透血管及氣管

◎清肺抗氧化的食物︰

●杏仁：有豐富的維生素E及不飽和脂肪，具有抗氧化效果。份量約一湯匙，建議選擇原味，可以入菜或是加入蔬果汁一起打，勿多食，以免熱量攝取過高。

●海帶：豐富的膳食纖維能促進腸道蠕動，將有害物質排出體外，減少疾病的發生。海帶熱量低，易有飽足感，也有降低血脂及膽固醇的作用。

●白蘿蔔：含維生素C與微量的鋅，可加強人體免疫功能，膳食纖維有助腸胃消化，並含有木質素、芥子油，具有預防癌症的效果。但白蘿蔔所含的澱粉酶不耐高溫，故以生吃的方式攝取，對身體更有益，也可榨汁食用。

●綠茶：含有豐富的茶多酚、咖啡鹼、維生素C可分解有毒成分，並且還可以利尿排毒。建議沖泡1-2次後即要更換茶葉。久放味道苦澀並會釋出單寧傷腸胃。

●運動：適當地流汗能幫助體內有害物質隨汗水排出，不過若是空氣太差或上下班汽機車壅塞時段，就要避免室外運動，以免吸進髒空氣。

烹飪應採低油煙料理，空氣品質差時外出要配戴口罩，或是避免出門。咳嗽若超過一星期，即應就醫檢查，不要忽視自己的健康。

（作者為台南市立醫院營養師）

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  • ▲清肺抗氧化的食物增加抵抗力，有助清毒素抵抗髒空氣。（照片提供／林宛霖）

    ▲清肺抗氧化的食物增加抵抗力，有助清毒素抵抗髒空氣。（照片提供／林宛霖）

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