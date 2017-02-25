紅害外出騎單車 小心當空氣清淨機
文／李佳穎
單車運動是時下最流行的休閒活動之一，許多騎士們重視戴安全帽、護目鏡及前後車燈的標準配備，但鮮少注意到另一個潛在的危險，那就是「空氣污染」！提醒騎士們享受風馳電掣的快感時，可別把自己當成活動式的空氣清淨機。
目前大家所熟知的細懸浮微粒PM2.5，是一般公認空氣污染中對身體造成最大危害的成分之一，PM2.5會造成氣喘、過敏、心血管疾病、中風、肺癌與許多其他惡性腫瘤等疾患的發生率大幅上升。
一般人以為PM2.5都來自於石油化學工廠排放，或是中國飄散過來的霾害。實際上台灣的PM2.5有30%是交通工具行駛中所排放，統計數據中，尤其以上午7點到10點，以及晚上6點到9點更為通勤車輛排放高峰期。
PM2.5只有頭髮的1/28，顆粒微小到我們肉眼幾乎看不見，因此在呼吸的過程中，PM2.5會直接進入我們肺部的最深處，甚至直接進入血液中，進而造成呼吸系統病變及血管硬化等。
我們在騎單車的過程中，呼吸量是平常的3-5倍，吸入的PM2.5也是平常的3-5倍。換句話說，車友們似乎變成了道路上的「活動式空氣清淨機」。
當然，部分車友們會選擇在騎車過程中使用口罩或是魔術頭巾，但這些對PM2.5的過濾效果相當有限，僅能過濾少於20%的PM2.5；但若是要使用密合度更高的口罩（如N95），可能在達到保護肺部的效果前，車友自己就先悶死了。
避開通勤車輛排放高峰期
◎身為胸腔科醫師及單車愛好者，提供車友們兩點建議：
●空氣污染嚴重時，盡量減少戶外單車活動。
目前人手一支智慧型手機，市面上有許多免費監測空氣品質的App可供下載，建議大家規劃單車活動前，先查一下活動地區的空氣品質，如果達到所謂「空污紅害等級」，戶外單車活動不但不能健身，還會傷身。
●選擇汽機車數量少的單車路線或是騎車時間。
教育部體育署日前公布了「十大經典自行車路線」，這些路線遍布全台，規劃將汽機車單車爭道的機會減到最低，適合全家大小共同騎乘。
部分「專家級」車友可能覺得「經典自行車路線」只是小菜一碟，會喜歡更有挑戰性的路線，那我們建議避開上午7-10點及晚上6-9點的通勤車輛排放高峰期，以免把自己當活動式空氣清淨機。
（作者為彰化秀傳紀念醫院外科部暨胸腔外科主任）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 美航艦高調演訓 F/A-18升空還標記在南海
- 晶華酒店地下精品街火警 700住客疏散驚逃
- 厚！裘德洛 足角獨一無二
- 黨產會調查：救國團3階段 國民黨都介入
- 台三線固定測速照相 去年進帳4800萬
- ＶＸ比沙林毒氣強百倍
- 台北港貨櫃裝卸量 首度超越基隆港
- 高中木棒聯賽》穀保轟炸興大附農 盼宰平鎮復仇
- 基隆火車站南口停車場 3.6起免費試停
- 約旦F-16戰機墜毀沙烏地邊城 飛行員生還
- 英國會補選 工黨遇歷史性挫敗
- IS宣稱在敘國發動自殺攻擊 數十人喪生
- 喵喵療癒彩妝 卡娃伊擄人心
- 經典賽沒他很傷！ 王柏融專注對決侍JAPAN
- 童裝出清 初春挑新裝
- 學者：救國團隸屬變化 與蔣經國職務異動有關
- 中職「薪有簽簽結」 人數歷年最多
- 桃園》64家違法旅宿 名單全都露
- 憂美中貿易戰 台商忙買「保險」
- SBL》被台啤逆轉 台銀季後賽GG了
- 【深藍色心境】不懂女生
- 桃園》228連假賞花去 復興「櫻」姿煥發
- 不只辛龍 女星被爆中兩次頭獎抱走2億！
- 法國總統大選將至 民眾連署要歐巴馬參戰！
- 法總統大選民調 雷朋首輪獲26%支持領先
- 議員質疑音樂會涉綁標 北市交：不辦了
- 台東新港區漁會選舉 兩強相爭
- 228連假 墾丁、枋寮今起交管
- 容積增被抓包 廣慈環評退回
- 大賀兄弟曬鮮肉 大露屁股蛋
- 《送好康》徐玄出「輯」解放性感 少時老么飄女人味
- IAEA：伊朗已將獲准濃縮鈾限制儲量減半
- 陳沂激吻森竣 肉體不滿足
- 【異色童話館】長髮姑娘
- 自由廣場》學習歷程檔案不能這樣用
- 陽台加窗緊閉 一氧化碳中毒 母子雙亡
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ex-lawmaker Pan Wei-kang joins KMT race
- 為活化暖身 南投舊議會拆違建
- 子瑜隨團攻日 媒體國籍變變變
- 布達佩斯女網賽》暌違2年 謝淑薇雙打爭冠
標題：紅害外出騎單車 小心當空氣清淨機
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email