紅害外出騎單車 小心當空氣清淨機

2017-02-25

文／李佳穎

單車運動是時下最流行的休閒活動之一，許多騎士們重視戴安全帽、護目鏡及前後車燈的標準配備，但鮮少注意到另一個潛在的危險，那就是「空氣污染」！提醒騎士們享受風馳電掣的快感時，可別把自己當成活動式的空氣清淨機。

目前大家所熟知的細懸浮微粒PM2.5，是一般公認空氣污染中對身體造成最大危害的成分之一，PM2.5會造成氣喘、過敏、心血管疾病、中風、肺癌與許多其他惡性腫瘤等疾患的發生率大幅上升。

一般人以為PM2.5都來自於石油化學工廠排放，或是中國飄散過來的霾害。實際上台灣的PM2.5有30%是交通工具行駛中所排放，統計數據中，尤其以上午7點到10點，以及晚上6點到9點更為通勤車輛排放高峰期。

PM2.5只有頭髮的1/28，顆粒微小到我們肉眼幾乎看不見，因此在呼吸的過程中，PM2.5會直接進入我們肺部的最深處，甚至直接進入血液中，進而造成呼吸系統病變及血管硬化等。

我們在騎單車的過程中，呼吸量是平常的3-5倍，吸入的PM2.5也是平常的3-5倍。換句話說，車友們似乎變成了道路上的「活動式空氣清淨機」。

當然，部分車友們會選擇在騎車過程中使用口罩或是魔術頭巾，但這些對PM2.5的過濾效果相當有限，僅能過濾少於20%的PM2.5；但若是要使用密合度更高的口罩（如N95），可能在達到保護肺部的效果前，車友自己就先悶死了。

避開通勤車輛排放高峰期

◎身為胸腔科醫師及單車愛好者，提供車友們兩點建議：

●空氣污染嚴重時，盡量減少戶外單車活動。

目前人手一支智慧型手機，市面上有許多免費監測空氣品質的App可供下載，建議大家規劃單車活動前，先查一下活動地區的空氣品質，如果達到所謂「空污紅害等級」，戶外單車活動不但不能健身，還會傷身。

●選擇汽機車數量少的單車路線或是騎車時間。

教育部體育署日前公布了「十大經典自行車路線」，這些路線遍布全台，規劃將汽機車單車爭道的機會減到最低，適合全家大小共同騎乘。

部分「專家級」車友可能覺得「經典自行車路線」只是小菜一碟，會喜歡更有挑戰性的路線，那我們建議避開上午7-10點及晚上6-9點的通勤車輛排放高峰期，以免把自己當活動式空氣清淨機。

（作者為彰化秀傳紀念醫院外科部暨胸腔外科主任）