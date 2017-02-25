新民國小掏空案 前董座被訴

2017-02-25

台北市知名私立新民國小前董事長蔡仁勝，涉嫌於101年9月至104年2月間，挪用校產逾8300萬元，並以本人、配偶或子女名義購置不動產、保單及汽車；檢調曾搜索蔡仁勝辦公室，在保險箱內查扣逾4500萬元現鈔；台北地檢署昨依業務侵占罪起訴蔡仁勝，另名前董事長譚光耿，因未到案被通緝。

此外，譚光耿的胞妹、私立新民國小的前董事長譚璧輝及會計浦理珩，則因罪嫌不足處分不起訴。

私立新民國小昨發聲明稿表示，檢察官指訴內容，發生於前任董事長任內，與現任董事會無關；校方尊重司法調查及審判結果。

（記者謝君臨）