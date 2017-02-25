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教育部政次 北科大校長姚立德接任

2017-02-25

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部政務次長一職懸缺近一個月，昨天確定由台北科技大學校長姚立德出任，將負責蔡英文政府力推的新南向政策和高教技職轉型創新等重大政策。姚立德是技職出身，與前任政次、高教背景的科技部長陳良基，可望在產學合作創新等推動上完整合作。

學界評價多正面，認為姚立德五十出頭、年紀輕，技職出身，專業與陳良基同為電機，應有效合作，力拚產學研價值創造計畫，但也須面對後頂大（含教卓）經費如何分配、新南向政策落實、高教技職的在地連結、大學考招連動等挑戰。

姚立德畢業於台北工專（北科大前身），是美國密蘇里大學電機碩士、美國威斯康辛大學電機博士，學成即回母校北科大任教，目前已是校長第二任、第六年，曾自嘲十五歲到五十多歲都窩在北科大混。

姚立德在北科大推動諸多創新作法，例如首創國立大學將校外實習列為必修，每年至少替學生媒合上千個實習名額，並在校內設置工廠型實驗室，引進與業界同步的儀器設備，又成立北科創新開發公司，將教師研發成果商業化。

姚立德自言，他當年已考上建中，制服和書包都買好了，軍人父親得知台北工專很棒、畢業後都被企業搶著要，在國中老師鼓勵下，捨建中、進台北工專，後來他的孩子也讀技職學校。

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  • 姚立德。（取自北科大官網）

    姚立德。（取自北科大官網）

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