大學生實習淪血汗工? 教部:2週內完成清查
2017-02-25
〔記者彭琬馨、洪臣宏／綜合報導〕高雄餐旅大學學生日前至台中知名「永采烘焙坊」實習，卻被要求超時工作十五小時，離職後甚至還遭業者求償，引發外界譁然。民進黨立委黃國書與蘇巧慧昨為此召開記者會，要求教育部改善大專生實習違反勞基法規定的情況，教育部允諾兩週內清查學生勞動情形、若有違法一個月內處理完畢。
高餐大2生轉其他單位 表現不錯
就讀高雄餐旅大學三年級的女學生，日前控訴時表示，在烘焙坊實習不僅低薪、勞動時間超時，離職後還遭店家索賠。高餐旅表示，學生在實習時曾對環境不習慣，向導師表達轉換單位念頭，校方也安排其他實習單位面試，並獲錄取。據了解，兩位女學生後來轉到五星級飯店實習，表現頗受好評。
黃國書提到，高中職學生因有「高級中等學校建教合作實施及建教生權益保障法」，遭遇不合理待遇時，有較多管道可以申訴，但大專生反未設有專法，雖每年有約八萬名的大專生投入實習，卻無合理申訴管道。
蘇巧慧指出，建教生被剝削已存在多年，此個案僅冰山一角，教育部應立即清查。
教育部技術及職業教育司副司長王明源強調，法規已完備，不用另訂專法，會要求各校兩週內清查建教實習情況，了解是否有不符勞基法狀況，清查後一個月內處理完畢。
高餐大︰已決定終止與永采合作
高雄餐旅大學主秘張明旭表示，雖然高餐的實習制度規定相較其他學校「真的是比較嚴格」，但這是為了提高學生競爭力，未來會深切檢討相關規定，學校已決定終止與永采烘焙坊合作。至於外傳業者將向學生提告並求償，學校將根據法律提供學生協助，必要時會協助學生聘請律師。
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