涉論文造假 台大解聘郭明良、張正琪2教授

2017-02-25

〔記者蕭玗欣、吳柏軒／綜合報導〕台灣大學針對郭明良論文造假案，昨日召開教師評審委員會，歷經近九小時的馬拉松式會議，最終決議將涉案的生化科學所教授郭明良、口腔生物科學研究所教授張正琪解聘，醫學院副院長林明燦、台大醫院發言人譚慶鼎也被懲處不得申請研究計畫補助等，應是國內大學處理學術倫理案歷來最嚴厲處分。掛名多篇論文共同作者的校長楊泮池，被認定未違反學術倫理，全身而退。

校長楊泮池被認定未違學術倫理 全身而退

有學者指出，解聘對教授來說是最嚴重的處分，解聘之後也很難再獲得其他學校聘用，個人教職生涯恐怕告終。台大一次解聘兩位教授，醫學院副院長、醫院發言人也被重懲，牽涉這麼多人，是國內前所未見。

台大教評會從下午兩點開始，直到深夜近十一點才公布結果，決定解聘郭明良，郭明良實驗室學生張正琪除了解聘，還將撤銷教授證書，五年內不受理教師資格申請與研究計畫補助申請。

台大表示，台大醫學院副院長林明燦被認定論文貢獻度不足卻掛名，決議五年內不得擔任學術主管、兩年內不得申請研究計畫補助；台大醫院發言人譚慶鼎一年內不得申請研究計畫補助；遭撤稿的第一作者博士後研究員查詩婷已經離開台大，接下來如果認定涉案論文足以影響當初認定學位，可能會被追回學術論文學位。

至於外界最關注的楊泮池部分，在二月廿日舉行的特別委員會第四次會議中，六位委員經充分討論，投票時以六比零，通過楊泮池在涉案的多篇論文中擔任共同作者是「合宜」的，且無違反學術倫理。台大教評會昨也同意特別委員會的調查結果。