上海航空引擎故障 折返松機
2017-02-25
上海航空編號FM852班機昨日預定從松山機場飛往上海虹橋，機上搭載299名旅客與13名機組員，當中還有3名嬰兒。但中午12點52分起飛不久引擎故障，還有民眾指看到火花。駕駛決定折返，下午1點49分落地；直到晚間9點10分，上海航空再派一架飛機飛抵松山，9點50分起飛，將這批旅客載到上海虹橋機場。
（記者鄭瑋奇）
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 美航艦高調演訓 F/A-18升空還標記在南海
- 晶華酒店地下精品街火警 700住客疏散驚逃
- 厚！裘德洛 足角獨一無二
- 黨產會調查：救國團3階段 國民黨都介入
- 台三線固定測速照相 去年進帳4800萬
- ＶＸ比沙林毒氣強百倍
- 台北港貨櫃裝卸量 首度超越基隆港
- 高中木棒聯賽》穀保轟炸興大附農 盼宰平鎮復仇
- 基隆火車站南口停車場 3.6起免費試停
- 約旦F-16戰機墜毀沙烏地邊城 飛行員生還
- 英國會補選 工黨遇歷史性挫敗
- IS宣稱在敘國發動自殺攻擊 數十人喪生
- 喵喵療癒彩妝 卡娃伊擄人心
- 經典賽沒他很傷！ 王柏融專注對決侍JAPAN
- 童裝出清 初春挑新裝
- 學者：救國團隸屬變化 與蔣經國職務異動有關
- 中職「薪有簽簽結」 人數歷年最多
- 桃園》64家違法旅宿 名單全都露
- 憂美中貿易戰 台商忙買「保險」
- SBL》被台啤逆轉 台銀季後賽GG了
- 【深藍色心境】不懂女生
- 桃園》228連假賞花去 復興「櫻」姿煥發
- 不只辛龍 女星被爆中兩次頭獎抱走2億！
- 法國總統大選將至 民眾連署要歐巴馬參戰！
- 法總統大選民調 雷朋首輪獲26%支持領先
- 議員質疑音樂會涉綁標 北市交：不辦了
- 台東新港區漁會選舉 兩強相爭
- 228連假 墾丁、枋寮今起交管
- 容積增被抓包 廣慈環評退回
- 大賀兄弟曬鮮肉 大露屁股蛋
- 《送好康》徐玄出「輯」解放性感 少時老么飄女人味
- IAEA：伊朗已將獲准濃縮鈾限制儲量減半
- 陳沂激吻森竣 肉體不滿足
- 【異色童話館】長髮姑娘
- 自由廣場》學習歷程檔案不能這樣用
- 陽台加窗緊閉 一氧化碳中毒 母子雙亡
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ex-lawmaker Pan Wei-kang joins KMT race
- 為活化暖身 南投舊議會拆違建
- 子瑜隨團攻日 媒體國籍變變變
- 布達佩斯女網賽》暌違2年 謝淑薇雙打爭冠
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：上海航空引擎故障 折返松機
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分