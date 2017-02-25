上海航空引擎故障 折返松機

2017-02-25

上海航空編號FM852班機昨日預定從松山機場飛往上海虹橋，機上搭載299名旅客與13名機組員，當中還有3名嬰兒。但中午12點52分起飛不久引擎故障，還有民眾指看到火花。駕駛決定折返，下午1點49分落地；直到晚間9點10分，上海航空再派一架飛機飛抵松山，9點50分起飛，將這批旅客載到上海虹橋機場。

（記者鄭瑋奇）