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下週汽柴油 估各小漲1角

2017-02-25

石油輸出國家組織（OPEC）減產協議落實，本週國際油價止跌反彈，根據中油浮動油價公式，指標原油週均價從上週每桶54.33美元來到54.95美元，依公式計算，下週國內汽柴油每公升估將上漲1角。

若漲幅如預期，92無鉛汽油每公升將漲為24.9元、95無鉛26.4元、98無鉛28.4元、超級柴油22.2元。實際調幅仍依中油週日公佈為準。

（記者黃佩君）

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