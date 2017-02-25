228連假 預估今日車流量最大

2017-02-25

今天是二二八連續假期首日，昨天傍晚起，國道部份路段已出現壅塞情況。高公局根據去年二二八連假及歷年假期特性推測，今天是4天連假車流量最多的一天，約較平常日增加1.47倍；交管組長卓明君表示，雖然連假天氣可能不很好，車流量也許比預估最高流量還低一些，不過因下雨天平均車速較慢，包含國道五號等重點壅塞路段雖車流可能減少，但路況不會比較好。

卓明君也提醒駕駛人，今日國五上午7點至12點將於南港系統、石碇、坪林南下入口匝道實施高乘載管制。（記者鄭瑋奇）