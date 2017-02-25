任職台鐵35年沒休假 女星疼中風父
2017-02-25
〔記者鍾智凱、鄭瑋奇／台北報導〕女星可藍在臉書泣訴，指自己父親是資深台鐵員工，工作卅五年來，「做一天夜班，休一天，隔一天日班，再隔一天夜班」，等於沒休過假，最終過勞中風，PO文一出引來鄉民砲轟台鐵。
本月初某日晚上十點左右，可藍父親表示自己半邊身體麻麻的，掛急診之後，「馬上就住院觀察，開始一連串的檢查，他，輕微中風了。」
原來可藍父親的問題發生在左下視丘，因此影響右半邊。醫生表示可藍的父親很幸運，只要認真復健以及調整飲食運動，狀況就可好轉。可藍父親努力復健，已重回工作崗位。可藍說：「我的父親是個警覺性很高的人，也很細膩，因此他能及時發現自己不舒服，在第一時間去醫院是萬幸。許多人可能在睡夢中覺得只是血液不流通，隔天再去看醫生好了，往往會錯過重要治療的黃金時期。」
可藍PO文一出，立刻引來秒讚，她強調只是想分享讓更多人知道父親處境，且要多關心身邊長輩。
鄉民則說：「可以分享嗎？因為我弟弟也是這樣不規律生活的台鐵員工」，並嗆難怪近來台鐵員工會抗議班表，因為「有休根本等於沒休」。
台鐵局運務處長張錦松表示，員工個別身體狀況不適合跟班表做連結，若認為上日夜休班表不適合的話，可以跟主管商量更換別種班表。至於台鐵員工日夜休班表調整，目前仍在討論中。
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