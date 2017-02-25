遊覽車駕駛超時…工時管理或行程不當 兩派論戰

2017-02-25

〔記者鄭鴻達／台北報導〕遊覽車超時駕駛，誰該負責任？遊覽車業者質疑是旅行社行程排定不當，旅行社業者反駁是工時管理出問題，兩派人馬昨在立法院掀起激烈論戰。

時代力量立委黃國昌昨就遊覽車超時駕駛舉辦公聽會。遊覽車客運同業公會全聯會理事長魯孝亞認為，休息時間之認定應仿效國外做法，讓司機能在不受打擾的獨立空間充分休息；行程應只排九小時，保留三小時的彈性因應塞車等突發狀況，更不該一味追求行程「物超所值」。

魯孝亞反問，難道行程是遊覽車駕駛安排的？若真認為靠行制度是毒瘤，也要有落日條款。

旅行商業同業公會全聯會發言人李奇嶽反駁，遊覽車疲勞駕駛是工時管理出問題；若在日本或歐洲被查獲超時，輕則重罰、重則吊照，何不引進相關科技系統，此議題已於去年火燒車後討論過，但為何仍未落實？難道進香團、一日遊是旅行社發明的？

此番發言，引發駕駛代表的強烈不滿，紛紛拍桌抗議。李奇嶽強調，把問題都推給旅行社並不公平，應釐清駕駛與公司間的關係，嚴格管理駕駛工時，交通部規範每日旅行公里數的做法是多餘的。

台北市汽車駕駛職業工會鄭力嘉理事長認為，由工會進行團體協約是最好的方式，政府應出面協調。