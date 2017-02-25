新制勞退發紅包 140萬人帳戶多萬元
2017-02-25
去年投資收益515億多元
〔記者黃邦平／台北報導〕新制勞退基金送來大紅包！去年投資收益達五一五億餘元，收益率三．二三％，三月一日將分配到勞工個人專戶，有一三九．六萬人可分配到超過一萬元，最高的個人可分配到八十．六萬元。但也有三五一萬人分不到一千元。
個人最高可領80萬多 3月入帳
目前勞退新制共有一○八○萬餘個人專戶，平均每戶可分配到四千多元。勞工保險局局長羅五湖說，專戶中累積的金額直接影響能分配到多少收益，除了雇主每月幫勞工提撥薪資的六％，勞工也可以相對提撥最高六％到自己的專戶，才能累積得更快，為老年生活多一層保障。
這次分配中，個人金額最高的高達八十萬多元，勞保局解釋，勞退新制開辦初期，可經勞工同意結清舊制退休金，並移入新制的個人專戶，這名勞工可能是高階經理人，專戶累積至今餘額接近二五○○萬元。
但這是極少數，這次分配不到一千元的多達三五一萬戶，約佔三分之一。羅五湖說，目前新制勞退專戶實際上只有約六三○萬戶持續每月提撥，其餘提撥斷斷續續或已停止，多半是寒暑假打工時開了戶，未繼續工作，專戶餘額不多，分配到的收益也少。
採用勞退新制的勞工可隨時查詢個人專戶明細，除了至勞保局各辦事處臨櫃查詢，也可使用自然人憑證在勞保局網站（http://www.bli.gov.tw）查詢，或以手機、平板電腦下載「勞保局行動服務APP」，也可利用土銀、玉山銀行等的「勞動保障卡」至發卡銀行ＡＴＭ查詢。若持郵政金融卡，只要到郵局簽署同意書，就可在郵局ＡＴＭ查詢。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 美航艦高調演訓 F/A-18升空還標記在南海
- 晶華酒店地下精品街火警 700住客疏散驚逃
- 厚！裘德洛 足角獨一無二
- 黨產會調查：救國團3階段 國民黨都介入
- 台三線固定測速照相 去年進帳4800萬
- ＶＸ比沙林毒氣強百倍
- 台北港貨櫃裝卸量 首度超越基隆港
- 高中木棒聯賽》穀保轟炸興大附農 盼宰平鎮復仇
- 基隆火車站南口停車場 3.6起免費試停
- 約旦F-16戰機墜毀沙烏地邊城 飛行員生還
- 英國會補選 工黨遇歷史性挫敗
- IS宣稱在敘國發動自殺攻擊 數十人喪生
- 喵喵療癒彩妝 卡娃伊擄人心
- 經典賽沒他很傷！ 王柏融專注對決侍JAPAN
- 童裝出清 初春挑新裝
- 學者：救國團隸屬變化 與蔣經國職務異動有關
- 中職「薪有簽簽結」 人數歷年最多
- 桃園》64家違法旅宿 名單全都露
- 憂美中貿易戰 台商忙買「保險」
- SBL》被台啤逆轉 台銀季後賽GG了
- 【深藍色心境】不懂女生
- 桃園》228連假賞花去 復興「櫻」姿煥發
- 不只辛龍 女星被爆中兩次頭獎抱走2億！
- 法國總統大選將至 民眾連署要歐巴馬參戰！
- 法總統大選民調 雷朋首輪獲26%支持領先
- 議員質疑音樂會涉綁標 北市交：不辦了
- 台東新港區漁會選舉 兩強相爭
- 228連假 墾丁、枋寮今起交管
- 容積增被抓包 廣慈環評退回
- 大賀兄弟曬鮮肉 大露屁股蛋
- 《送好康》徐玄出「輯」解放性感 少時老么飄女人味
- IAEA：伊朗已將獲准濃縮鈾限制儲量減半
- 陳沂激吻森竣 肉體不滿足
- 【異色童話館】長髮姑娘
- 自由廣場》學習歷程檔案不能這樣用
- 陽台加窗緊閉 一氧化碳中毒 母子雙亡
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ex-lawmaker Pan Wei-kang joins KMT race
- 為活化暖身 南投舊議會拆違建
- 子瑜隨團攻日 媒體國籍變變變
- 布達佩斯女網賽》暌違2年 謝淑薇雙打爭冠
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：新制勞退發紅包 140萬人帳戶多萬元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分