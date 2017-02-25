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新制勞退發紅包 140萬人帳戶多萬元

2017-02-25

去年投資收益515億多元

〔記者黃邦平／台北報導〕新制勞退基金送來大紅包！去年投資收益達五一五億餘元，收益率三．二三％，三月一日將分配到勞工個人專戶，有一三九．六萬人可分配到超過一萬元，最高的個人可分配到八十．六萬元。但也有三五一萬人分不到一千元。

個人最高可領80萬多 3月入帳

目前勞退新制共有一○八○萬餘個人專戶，平均每戶可分配到四千多元。勞工保險局局長羅五湖說，專戶中累積的金額直接影響能分配到多少收益，除了雇主每月幫勞工提撥薪資的六％，勞工也可以相對提撥最高六％到自己的專戶，才能累積得更快，為老年生活多一層保障。

這次分配中，個人金額最高的高達八十萬多元，勞保局解釋，勞退新制開辦初期，可經勞工同意結清舊制退休金，並移入新制的個人專戶，這名勞工可能是高階經理人，專戶累積至今餘額接近二五○○萬元。

但這是極少數，這次分配不到一千元的多達三五一萬戶，約佔三分之一。羅五湖說，目前新制勞退專戶實際上只有約六三○萬戶持續每月提撥，其餘提撥斷斷續續或已停止，多半是寒暑假打工時開了戶，未繼續工作，專戶餘額不多，分配到的收益也少。

採用勞退新制的勞工可隨時查詢個人專戶明細，除了至勞保局各辦事處臨櫃查詢，也可使用自然人憑證在勞保局網站（http://www.bli.gov.tw）查詢，或以手機、平板電腦下載「勞保局行動服務APP」，也可利用土銀、玉山銀行等的「勞動保障卡」至發卡銀行ＡＴＭ查詢。若持郵政金融卡，只要到郵局簽署同意書，就可在郵局ＡＴＭ查詢。

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標題：新制勞退發紅包 140萬人帳戶多萬元


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