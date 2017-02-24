中醫治經痛 依體質做調整

2017-02-24

圖‧文／張家榮

經痛指的是月經來時的腹痛和不適感，依中醫角度來看，大部份原因是子宮有血塊沒有排出來，也就是所謂的「不通則痛」，常見於一些寒氣較重或「下元」較虛寒（下元指的是下丹田、膀胱、生殖器、肛門等）。

為何會如此？有多種可能，像是有些人體質天生；有的人是在經前吃到一些生冷的東西，如冰品、大白菜等不適合自己體質的食物，造成血液流動性變差；有些人則是子宮後曲不正，構造上較歪也會較容易經痛。

中醫在治療經痛常用的藥物有桂枝茯苓丸（成分見圖）、芍藥甘草湯、加味逍遙散、少腹逐瘀湯、溫經湯和延胡索等，這些方劑有的含有桂枝可以行氣，桃仁可以幫助排出髒血，芍藥和甘草可以止痛，延胡索可以活血化瘀，不過臨床上仍需依體質狀況下去做一些適當調整。

例如有的人月經來時會伴隨著腹瀉，這種屬於腸胃寒氣重的人不妨考慮補中益氣湯；經量較少的人則可使用生化湯；至於經期結束後的保養像是四物湯、八珍湯、當歸芍藥散都有相關幫助。

假如經期來時剛好無法就醫，也可以試著用暖暖包熱敷或喝黑糖水，有些人的不適症狀就可以暫時緩解。另外，配合多休息，不要過度運動或勞累，就會有助於減輕症狀，但建議後續還是要找合格的中醫師就診，以便檢視自身真正問題所在。

食物上要注意是否有不適合自己體質的東西，建議單一食物盡可能不要吃太大量，比較少見因吃水果引起經痛，不過建議還是以少量多樣化為較佳選擇。 （作者為彰化市永安中醫診所院長）