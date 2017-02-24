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氣溫溜滑梯 小心易誘發心肌梗塞

2017-02-24

記者林彥彤／台北報導

根據國外研究發現，氣溫每下降1℃，未來一個月內罹患心肌梗塞的機會增加2%，且溫度降低後的14天，危險性最高，因此國健署昨天特別呼籲民眾要注意保暖。

國健署慢性疾病防治組組長賈淑麗表示，溫度降低或溫差過大時，血管會跟著收縮，易造成血壓升高，增加心臟病發和腦中風機會。

根據衛福部死因統計資料，2015年我國因心臟病、中風及高血壓疾病死亡人數高達3萬5907人，平均每天就有98.4人死於心血管疾病。

賈淑麗說，若出現胸痛、喘或呼吸困難等不適症狀，有可能是心臟病發，應及時就醫，但有些患者卻是出現無痛的「非典型症狀」，不易察覺。

尤其是年長者、糖尿病、高血壓、高血脂以及腎臟病等慢性病患，都是天冷好發心血管疾病的高危險族群，出門時要注意加強四肢以及頸部的保暖，並養成每天至少測量一次血壓的習慣，才可預防心血管疾病的發生。

台灣高血壓學會理事長、台大醫院內科部心臟內科主治醫師王宗道表示，部分患者心肌梗塞會出現噁心、嘔吐、氣喘、背痛等「非典型症狀」，尤以更年期女性較常見，民眾不易分辨，導致錯失治療時機，因此他建議，有上述症狀時，就應尋求專科醫師診治。

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  • 氣溫下降，一定要做好保暖工作。 （記者林彥彤攝）

    氣溫下降，一定要做好保暖工作。 （記者林彥彤攝）

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