《謠言終結站》正露丸會致癌？ 食藥署︰沒證據

2017-02-24

前言：

網路世界無遠弗屆，彈指之間發送的訊息，真假難分，導致口耳相傳，莫衷一是。《健康醫療版》即日起，推出《謠言終結站》專欄，提供讀者正確的飲食及醫藥相關訊息，讓大家吃得更安心及放心。

記者吳亮儀／台北報導

許多民眾腸胃不舒服時，多會吃「正露丸」紓解，但有坊間傳言「吃正露丸恐致癌」，讓許多民眾擔憂；食品藥物管理署出面闢謠，指正露丸主要成分為木餾油（wood creosote），並配有黃柏粉、阿仙粉、甘草粉及陳皮粉等藥材，沒有證據顯示這些成分會導致罹癌。

腸胃藥「正露丸」是家家戶戶幾乎都有的居家常備藥，可在不停止腸道運動的同時調整腸內水分的平衡，特別對於食物或飲水而引起的腸胃不適，消化不良時的軟便、腹瀉，以及精神壓力、感冒等引起的軟便、腹瀉等有效果。

食藥署科長黃維生說，「正露丸」的主要成分「木餾油」是一種通過加熱裂解木材而製得的混合物，其成分以酚類化合物為主，目前並沒有證據顯示木餾油可能導致癌症。

「正露丸」是合法藥品，屬於「醫師藥師藥劑生指示藥品」，使用此類藥品須遵照醫師、藥師或藥劑生指示。

黃維生強調，「正露丸」在短期的腹瀉及消化不良有療效，但還是不建議民眾長期服用，若有腸胃不適的問題，應詢問醫師；如有用藥問題，應詢問藥師。