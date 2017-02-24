齊柏林家養13保育龜 已超過追訴期不起訴

2017-02-24

拍攝「看見台灣」的知名紀錄片導演齊柏林，去年將家中飼養的烏龜照片PO臉書，被眼尖網友發現是保育類的食蛇龜、柴棺龜，蒐證後向警方檢舉，齊柏林因此惹上違反野生動物保育法官司；台北地檢署查出，齊家所飼養的13隻保育類烏龜，是齊父10多年前爬山時撿回家飼養及繁殖，已逾10年追訴時效，昨將齊父不起訴。

齊柏林當時指出，烏龜是父親爬山時撿回家飼養，不知是保育類動物；高齡87歲的齊父則指稱，民國88年他到仙跡岩爬山，發現3、4隻小烏龜，將烏龜撿回家飼養，後來交配繁殖成13隻，齊父並出示多張烏龜成長時期的照片，證明所言非假。

（記者錢利忠）