防沙門氏桿菌、禽流感 食藥署推「洗選蛋指引」

2017-02-24

〔記者吳亮儀／台北報導〕禽流感疫情肆虐，食品藥物管理署擬定「生鮮蛋品洗選作業指引草案」，提供「洗選蛋」業者作業指引，讓生產出來的洗選蛋更乾淨，也避免沙門氏桿菌污染，農委會建議民眾在禽流感疫情期間，最好選擇洗選蛋。

「洗選蛋」代表已經經過清洗、消毒、風乾等過程，選購時還要挑選蛋殼表面沒有雞屎等髒污、蛋殼完好無破損的雞蛋。新指引的順序包括原料蛋驗收、外觀檢查、洗淨、風乾、油蠟處理、照蛋檢查、包裝、標示、貯存、運輸等過程，每一步都有相關建議。

食藥署代理科長江仟琦說，這是第一份提供給洗選蛋農的作業指引，按照步驟做可有效去除蛋類的污染，也避免GHP（食品良好衛生規範準則）不合格。目前指引已經預告，最快今年中上路。

根據食安法規定，若GHP不合格，限期未改正，可處六萬元到兩億元罰款。