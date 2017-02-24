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防疫不鬆懈 林全︰未來幾週是關鍵

2017-02-24

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長林全昨表示，禽流感危機尚未解除，各項防疫措施仍不可鬆懈，請農委會保持警戒，密切注意疫情發展趨勢，他強調未來幾週是防疫關鍵時刻，請各單位仍需堅守崗位，持續努力。

防禽流感 首納中央災害應變機制

林全昨主持行政院會時表示，禽流感防疫工作今年首度納入中央災害應變機制，這次七天禁運禁宰的超前部署行動措施，使禽流感疫情得以控制。

林全指出，如認為無延長禁運禁宰期限之必要，仍應持續推動及落實各項禽流感強化防疫作為，嚴加防範疫情擴散與傳播。這次H5N6於水禽，特別是鴨類，需特別注意控制疫情。

違規丟棄死禽須加強查緝

有關業者違規丟棄死禽，林全請環保署及內政部警政署等單位，協助地方政府加強查緝工作。

林全說，這次因七天禁運禁宰而受影響的業者，請農委會儘速完成補償作業，也讓養禽業者充分了解、主動通報，務必做到防疫無缺口，產業及民生經濟才能早日恢復正常運作。

這次H5N6造成的衝擊，我國相較於韓國、日本相對輕微，由於適當的防疫作為與即時啟動防疫機制，使疫情得到良好控制，也對辛苦的同仁給予嘉勉。

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  • 農委會主委林聰賢（右）宣布7天的禁宰令，今起解除。（記者陳志曲攝）

    農委會主委林聰賢（右）宣布7天的禁宰令，今起解除。（記者陳志曲攝）

  • 嘉義縣布袋鎮一處養鵝場昨天進行預防性撲殺。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣布袋鎮一處養鵝場昨天進行預防性撲殺。（記者林宜樟翻攝）

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