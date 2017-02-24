高工時行業 將全面展開勞檢

2017-02-24

客運、醫療保健、物流、幼教等行業

〔記者李欣芳、陳鈺馥／綜合報導〕蝶戀花旅行社遊覽車車禍釀卅三死，遊覽車司機超時工作引發關注，勞動部長林美珠昨表示，針對相關高工時行業，如客運業、醫療保健、物流業、幼教等，勞動部今年將展開十五個專案檢查。

勞動部︰今年將展開15個專案檢查

被詢及遊覽車駕駛工時究竟該如何計算？林美珠說，現行法令規定一天工作不得超過十二小時，任何行業都不能違反，希望未來遊覽車業者跟駕駛可以談定勞動條件，對休息和駕駛時間，做合理調配和工時管理。

行政院昨召開院會，閣揆林全聽取「國道五號交通事故檢討及改善措施」報告後表示，針對遊覽車駕駛超時工作及行車安全，請交通部及勞動部通力合作，加強勞動檢查，健全過勞預防機制通盤思考。

交通部長賀陳旦表示，靠行車制度是結構性問題，「靠行」在法令上沒有正式定位，會在今後一年檢討相關法令，並給予正式定位。

林全指出，未來除應提升車輛結構安全、完善檢測標準、建立有效攔檢機制，也應加速淘汰不肖業者及高風險旅遊產品，並加強勞動檢查，請交通部務必依此次報告所提各項建議，確實落實執行。

舊遊覽車未經翻覆測試 5千輛路上跑

立法院親民黨團昨則要求交通部加強管理二○○六年以前，未經翻覆測試的五千輛舊車，同時強制大客車應加裝電子車輛穩定系統。

立委李鴻鈞表示，台灣十年來大客車車禍死亡人數高達四百六十人，此次蝶戀花旅行社遊覽車若有經翻覆測試，就不會車頂一下被掀開，造成那麼多人死亡，全台有高達五千輛未經翻覆測試的舊型大客車仍在運行，對乘客生命安全威脅甚大。

財團法人車輛安全審驗中心執行長周維果說，翻覆測試不能溯及既往，技術上也無法對已行駛的車子進行測試。公路總局監理科長趙晉緯表示，一個月內將針對舊車實施專案臨檢，與這次翻覆事故遊覽車同款車共一百六十六輛，會於本週完成查驗。

親民黨立委周陳秀霞也建議，政府應制定「靠行制度定型化契約」，改善業者利用私約與靠行者訂不平等條款。