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郭明良案 台大學倫調查今出爐

2017-02-24

高雄醫學大學副校長、台灣大學生化所教授郭明良因論文疑似造假，遭台大校方提起違反學術倫理調查，郭明良至今仍未辭去教職；台大解釋，郭明良雖然已經口頭與遞狀辭職，但未完備相關離職程序，也沒有辦退休，如今狀態「懸而未決」，其學倫調查最快今天出爐，若有決議或懲處，便可後續處理人事問題。

台大主任秘書林達德表示，郭明良仍處在借調狀態，沒有完成辭職程序，薪資部分由高醫大負責。據悉，其在高醫大是請假狀態。林達德說，目前已確定郭明良這個學期不會授課，郭明良在科技部的研究計畫也已申請中止，旗下實驗室幾乎解散，據了解，只剩下一名博士生，就種種跡象來看，郭明良已是準備要離開台大。

（記者吳柏軒）

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