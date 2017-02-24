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演唱會場館 環署將做震動體檢

2017-02-24

阿妹、蘇打綠等歌手都曾在台北小巨蛋舉辦演唱會，因觀眾太HIGH導致附近居民飽受震動及噪音打擾，環保署昨表示，將在5月下旬前，針對小巨蛋等經常舉辦演唱會或運動競賽的場館進行震動體檢，並提供改善建議讓場館參考，對硬體設施做改善，減少擾民問題。

環保署透露，不是每個縣市的場館都有這樣的問題，位處都會區的雙北、新竹地區，已經有3至5個場館列入現勘名單中，目前仍在進行調查，將陸續對較容易接到民眾陳情有噪音或震動污染的場館現勘，改善建議報告約於5月下旬出爐。

（記者楊綿傑）

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  • 阿妹演唱會，台北小巨蛋（資料照，記者王文麟攝）

    阿妹演唱會，台北小巨蛋（資料照，記者王文麟攝）

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