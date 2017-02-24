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卑南語「古弟」是女性生殖器／全運會吉祥物 宜縣︰不改名

2017-02-24

卑南族歌手紀曉君質疑不尊重

〔記者林敬倫、陽昕翰／綜合報導〕宜蘭縣主辦今年的全國運動會，大會吉祥物「古弟」，才剛被任命為全運會親善大使。不過卑南族女歌手紀曉君前晚在臉書PO文說，「古弟」是卑南族語女性生殖器之意，取名不尊重原住民。她質疑：「這是誰取的名字？」宜蘭縣副縣長朱壽騫說，無冒犯之意，考量各界已對「古弟」這個名字有印象，應該不會改名。

取自英文GOOD 無冒犯之意

全運會訂十月廿一日至廿六日在宜蘭舉行，吉祥物「古弟」取自英文GOOD的諧音，以選手精湛表現GOOD、大會提供優質服務GOOD、來到蘭陽平原嘉賓都幸福GOOD為口號。

不過紀曉君PO文指出，「是怎樣？古弟帶大家做運動是要高潮不斷就是了，這誰取的名字？你說古弟是吉祥物，其實它更是偉大的造物者，古弟乃是卑南族語的女性生殖器，使用時請雙手合十，阿門。」昨天她也透過唱片公司回應：「政府單位在取名前要多作功課，先了解典故，以免鬧笑話。」

宜蘭教師職業工會理事長朱堯麟認為應改名，全運會籌備處為吉祥物取名時應更慎重，藉此教導孩子學習尊重不同文化，建議藉這次機會，讓各界參與命名。

不過宜蘭縣原住民議員陳傑麟說，「古弟」取自GOOD意涵，只是諧音很像卑南語的女性生殖器，不要刻意多做聯想，不需為吉祥物改名。

古弟亮相許久 民眾已有印象

朱壽騫表示，宜縣府團隊取名時也經過一番思考，為尊重不同族群文化，一度考慮改名，但昨天開會討論後，多數人認為「古弟」亮相許久，民眾已有印象，傾向繼續沿用。

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  • 宜蘭縣政府辦理的全國運動會吉祥物「古弟」，才剛被任命為全運會親善大使，名字卻引發議論。（資料照，宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣政府辦理的全國運動會吉祥物「古弟」，才剛被任命為全運會親善大使，名字卻引發議論。（資料照，宜蘭縣政府提供）

  • 卑南族女歌手紀曉君po文指出，「古弟」乃是卑南族語的女性生殖器，質疑這是誰取的名子。（擷取自紀曉君臉書）

    卑南族女歌手紀曉君po文指出，「古弟」乃是卑南族語的女性生殖器，質疑這是誰取的名子。（擷取自紀曉君臉書）

  • 宜蘭副縣長朱壽騫表示，民眾對「古弟」已有印象不會改名。 （記者林敬倫翻攝）

    宜蘭副縣長朱壽騫表示，民眾對「古弟」已有印象不會改名。 （記者林敬倫翻攝）

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