今天越晚越冷 下探10度
2017-02-24
石門水庫「止跌」 進補3天水量
〔記者甘芝萁、楊綿傑、李容萍、鄭鴻達／綜合報導〕天氣又要變冷了！今天將越晚越冷，氣象局昨晚再度修正這波冷空氣強度，已達強烈大陸冷氣團等級，北市低溫下探十二度，台中以北到基隆北海岸甚至可能出現十度低溫，華南水氣東移可能帶來雨量，民眾在濕冷天氣中應注意保暖。
氣象局昨晚發布低溫特報，低溫特報範圍包括台中以北到基隆北海岸，沿海空曠處可能出現十度左右低溫。
氣象局表示，這波強烈大陸冷氣團南下時，剛好華南水氣也東移，相互影響將會持續到廿八日左右，全台都有降雨機會，北台灣跟中部山區降雨會比較明顯，不過華南水氣是一波波，能否緩解水情警報，得視屆時雨勢是否正好下在集水區。
水情仍緊 繼續人造雨
石門水庫前天人工增雨，到昨天為止，兩天來累積降雨十七毫米，共為水庫增加三百八十萬噸水量，約可供應三天的民生用水，水位暫時「止跌」，但石門水庫的水情依舊吃緊。
新北市板新、林口、桃園及新竹地區預定三月一日將實施第一階段限水。水利署副署長王藝峰表示，今天至明天這波鋒面接近時，今晚有機會實施人工增雨，希望再為水庫帶來進帳。
氣象專家吳德榮表示，隨著強烈大陸冷氣團南下，氣溫驟降、愈晚愈冷；下雨型態因低層大氣變冷而喪失對流性，中部以北及東半部有局部雨，南部零星降雨的機率偏低。
又濕又冷 下週三轉乾
今日至下週一強烈大陸冷氣團影響，整天濕冷；下週一水氣略減，北部、東半部仍有局部短暫雨，下週二冷空氣緩慢減弱，氣溫僅小幅回升，北台灣仍濕涼微冷，下週三天氣轉乾。週五至下週一三千公尺以上高山，水氣及溫度條件配合較佳，可望降雪。
公路總局也表示，未來幾天部分路段恐有下雪或路面結冰情形，請民眾注意安全應變。
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