會被考試淹沒 台大教授批災難／ 3次期末考就好 交大校長促簡化
2017-02-24
〔記者蕭玗欣、吳柏軒／綜合報導〕對大學招生委員會聯合會提出的考招新制，台灣大學校方表示：「尊重，但該方案有不足之處！」台大電機系教授葉丙成則痛批，新制相當糟糕，學生一定會被考試淹沒，「將是教育的大災難！」
台大不滿意但尊重 盼更多配套
考招新制將採新型學測（Ｘ）與分科測驗（Ｙ），考試時間與現況的學測及指考一樣，招生管道也一樣維持繁星、申請與分發，但申請作業從現行的三月延到五月初，使高三下學期有更多的學習時間。
台大教務長郭鴻基直指，該方案各管道的招生比例未定，且申請入學只看Ｘ考科，Ｘ未來卻僅有基本素養，學生拚Ｘ入學後，將會缺乏一○七課綱要求的加深加廣的內涵，他認為考招應完整討論，並重視多元選才精神，新制需要更多的配套。
郭鴻基表示，一○七課綱精神是在高一和高二培育基本素養與探索興趣，到高三就要加深加廣，搭配考試新制Ｘ和Ｙ，學生未來不見得Ｘ每一科都要很高分，可以達四十分門檻就好，但Ｙ至少要有一、兩科衝刺到八十分，這才能幫助高中生「提前適性」。
台大電機系教授葉丙成痛批，學生在不知道學校會採計哪些科目的情況下，只好國英數社自都考，然後又淹沒在考試中，「是教育的大災難！」
交通大學校長張懋中表示，台灣學生時間都被考試佔據，沒有時間可以養成自我，造成學生同質性高，「所以一定要減少考試」，他建議高中每學年考一次期末考做為學習成效呈現，招生也不宜拖到七月，申請資料只要準備兩頁就好，無須大費周章。
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