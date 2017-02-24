大學考招新制 申請最多採4科

2017-02-24

〔記者吳柏軒／台北報導〕紛爭多時的大學考招新制方案正式出爐，大學招聯會常務會議昨通過，一一○年開始，大學考試將分為「新型學測（Ｘ）及分科測驗（Ｙ）」，Ｘ將在高三寒假施測，Ｙ則在暑假七月間考，申請入學最多採計四科成績，分發入學最多採計五科成績，現行近廿三萬名國二生為首屆適用對象。

110年上路 國二生首屆適用

大學招聯會執行秘書戴念華表示，搭配一○七年上路的十二年國教新課綱，大學考試與招生相關制度也須隨之連動，新型學測Ｘ為基礎學力，分科測驗Ｙ為加深加廣。

戴念華說，招生制度仍維持兩次分發，申請入學作業改在五月啟動，分發作業維持在八月進行，申請作業時間縮短為十六天，週一到週日都可舉辦面試作業，希望藉此還給高三下的學生更多的學習時間。

招聯會亦規範各大學招生階段的採計科目，如申請入學限制各科系最多採計Ｘ中的四科，分發入學限制採計Ｘ和Ｙ中最多五科，Ｘ預計考國文、英文、數學、自然及社會，Ｙ考數學甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民等；另有科系可參採體育、音樂、美術等術科考試，但同樣不能超過上限。

戴念華表示，新制將採計「綜合學習表現（Ｐ）」，包括「學生學習歷程（P1）」及「大學校系自辦甄試項目（P2）」，P1是高中生的修課、成績或多元表現等，P2則是面試、實作等成績，依教育部規定，大學申請必須參考Ｐ，比例更不得低於五成。

對於採計Ｐ的制度，大學端仍存有疑慮。但戴念華表示，當未來Ｐ的信賴度被建立後，便可把大學申請最多採計四科的限制，縮減為三科，用以減輕考生壓力。

現況微調 維持考招考招兩次分發

戴念華也說，方案維持「考、招、考、招，兩次分發」，是希望不要有太大的變動，採取現況微調方式，之後將送交招聯會會員大會討論，正式方案通過後，再送教育部核備，希望趕在一○七年公告實施，使當年度的高一生就能適用。