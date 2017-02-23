有3高又想泡湯 8訣竅保平安

2017-02-23

記者方志賢／高雄報導

高雄市一名50歲男子天冷與老婆一起去泡湯，不料沒多久就覺得頭暈、冒汗，伴隨噁心、胸悶，嚇得趕緊就醫，才知道是心絞痛併發心肌梗塞，3條冠狀動脈有1條阻塞80%-90%，緊急置入血管支架後撿回一命。

這名男子平常血壓偏高，收縮壓偶爾到160mmHg（正常為130mmHg），體型肥胖，BMI（身體質量指數）超標到30，平常走路快一點時，會有胸悶、易喘現象。他自認為是過重、沒運動所致。幸好他這次泡湯不適，及時就醫，才未釀悲劇。

活力得中山脊椎外科醫院內科主治醫師巫慶仁指出，泡湯會讓身體周邊微血管擴張，血流多灌注於體表，臟器的血流量減少，讓心臟冠狀動脈血流量也減少，對於有心血管疾病者或有心絞痛病史的人，很可能引發急性心肌梗塞，不可不慎。

巫慶仁說，過去因泡湯猝死的病例時有所聞，他提醒有心臟冠狀動脈疾病、心絞痛、高血壓、高血脂、肥胖、老年人及少運動的年輕人，泡湯時要注意8點訣竅。

◎8點訣竅分別為：

●避免一個人泡湯，旁邊要有人陪伴。

●控制血壓。

●溫度不宜太高，水溫最好低於39度，時間不宜過久。

●適當補充水分，保持血管灌流充足。

●注意空氣流通。

●年紀大者不適合熱冷湯交替泡，從溫泉起身時要避免姿態性低血壓及立刻穿衣保暖，避免溫差過大。

●有頭暈或冒汗胸悶、發燒均不適合泡湯。

●有不適就應停止泡湯，並觀察有無其他症狀，必要時應立即就醫。