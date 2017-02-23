微創開腦瘤 風險低傷口小

2017-02-23

記者林彥彤／台北報導

不少人聽到腦部長瘤，要剃髮、開顱常會卻步，不想接受治療！不過，醫師提醒若腫瘤還能手術切除時，就不要放棄治療，以免腫瘤長大，可能會壓迫到其他神經，造成視力等喪失，甚至致命。

60歲的陳姓婦人日前發現腦部靠近鼻腔處，有一個約2公分大的腫瘤，不敢接受開顱手術，但經醫師耐心說明，可選擇「微創開顱手術」，不僅不用剃頭髮且手術傷口小，風險也較傳統開顱手術低。

陳婦在家人勸說下，決定接受治療，6個多小時的手術後，順利摘除腫瘤並化驗，確定是第一級的良性腦膜瘤，已康復出院。

台北榮總神經醫學中心主治醫師顏玉樹指出，腦膜瘤是盛行率第二高的腦瘤，發生率約13.4%，好發於40歲到60歲的女性，患者初期沒有明顯症狀，通常是透過健檢，或是腫瘤有壓迫到部分神經，出現腦中風、抽搐等症狀就醫後才發現。如果沒有及時治療，隨著腫瘤長大，恐怕會失去部分功能，例如視力受損、喪失嗅覺等。

顏玉樹醫師表示，有8成以上的腦膜瘤患者是屬於第一級良性腫瘤，不過仍有4%到5%的機率是屬於生長、擴散快的極惡性腫瘤，只是要判斷是良性或惡性，必須要經過手術取出腫瘤化驗才可確診。

過去僅能用傳統開顱手術治療，患者通常需在術前剃髮且手術傷口大、風險高；現在新的微創開顱手術具有傷口小，且大幅減少腦水腫、腦部功能損害等風險性。治療效果與傳統手術一樣，可完全摘除腫瘤並化驗。

但醫師提醒，並非每一位腦膜瘤的患者都適用微創手術。最適合接受微創的腫瘤大小要小於2.5公分，最大不要超過3.5公分，另外還要視患者年齡、腫瘤生長的位置做判斷，建議患者要與醫師充分討論，選擇最適合自己的治療方式，及時接受治療。