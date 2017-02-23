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愛吃生冷10年不孕 中醫調理求子成功

2017-02-23

記者蔡淑媛／台中報導

40歲的呂姓婦人罹患多囊性卵巢症，月經週期不規則，又嗜辣如命，愛喝冰飲、吃生魚片，年輕時談戀愛，曾「幸福肥」胖到近90公斤，婚後10年仍不孕。

她曾經吃藥、打排卵針，以及接受3次人工協助生殖技術都失敗，最後求助中醫，吃中藥調理加針灸，並配合測量基礎體溫和運動，戒吃生冷食物，終於求孕成功，生下可愛女兒。

台中榮總中醫師張烱宏指出，多囊性卵巢症在中醫的體質表現是「痰濕」，肥胖、舌苔多、膩，且白帶多、多毛、長痘痘，而且月經延遲、量少或根本不來，經絡氣血不順，供應卵泡營養不足，卵巢分泌許多小卵泡，但都不成熟，無法排卵，導致不孕。

呂婦說，25歲時，胖了快30公斤，月經不規則，甚至半年不來，就醫發現罹患多囊性卵巢症。曾有醫師形容「卵巢分泌卵泡就像一串珍珠項鍊都不成熟」，但她都沒放在心上。照樣嗜吃生冷食物，月經不來就吃催經藥。直到婚後不孕，才發現事情嚴重。

呂婦求子路艱辛，吃了最高劑量的排卵藥、打了上百針的排卵針、3次人工受孕失敗，到處求神問卜和吃偏方都無效，一度壓力大到想離婚。

張烱宏說，呂婦除了多囊性卵巢症體質痰濕，經絡氣血不順，供應卵泡營養不足，而且肝鬱氣滯造成排卵障礙，子宮和卵巢也有血瘀，以致不孕。

他利用中藥疏肝理氣、袪濕化痰和活血化瘀，像柴胡、茯苓、桃仁等，用藥一個月，測量基礎體溫卻未升溫，仍不排卵，於是每週輔以針灸穴道加強，在太衝、豐隆、三陰交和關元穴，也能調理胞宮、補元氣。

呂婦在中醫治療期也戒食生冷、不吃辣，並且多散步、運動，配合量基礎體溫行房，3個月後成功受孕，去年生下可愛女兒。昨天一家3口向醫師道謝。

台中醫院副院長、婦產科醫師黃元德說，多囊性卵巢症是體質和肥胖造成荷爾蒙分泌失調引起，現代患者增加，也是不孕的常見原因，治療不孕可以人工荷爾蒙調經，或服排卵藥幫助排卵，再嚴重可切除部分肥厚和纖維化的卵巢助孕，西醫能有效治療。

黃元德提醒女性，如果肥胖、月經延遲、量少甚至不來，應及早就醫診治。

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  • ▲針灸腹部關元穴可培補元氣。 （記者蔡淑媛攝）

    ▲針灸腹部關元穴可培補元氣。 （記者蔡淑媛攝）

  • 呂小姐罹患多囊性卵巢症不孕，利用中藥調理加針灸，生下可愛女兒，向中醫師張烱宏道謝。（記者蔡淑媛攝）

    呂小姐罹患多囊性卵巢症不孕，利用中藥調理加針灸，生下可愛女兒，向中醫師張烱宏道謝。（記者蔡淑媛攝）

  • ▲在腿部豐隆、三陰交和太衝穴針灸可化痰理氣、疏肝健脾助孕。（記者蔡淑媛攝）

    ▲在腿部豐隆、三陰交和太衝穴針灸可化痰理氣、疏肝健脾助孕。（記者蔡淑媛攝）

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